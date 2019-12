Eintracht Mettingen schlägt VfB Hüls

Das Stadtderby der B-Junioren zwischen der ISV und Arminia Ibbenbüren ist ausgefallen. In der A-Junioren-Bezirksliga blieben SF Lotte (2:2 gegen SV Herbern) und die ISV (1:3 gegen JSG Lembeck/Rhade/Deuten) sieglos. Dagegen siegten die C-Junioren der ISV und von Preußen Lengerich jeweils 2:1.

A-Junioren-Bezirksliga

SF Lotte -

SV Herbern 2:2

Vor der Pause hatten beide Teams kaum eine nennenswerte Torchance. Nach dem Wechsel agierten die Sportfreunde druckvoller und strahlten mehr Torgefahr aus. Ausgerechnet da ging Herbern nach einer Ecke (58.) in Führung. Nach der schönsten Angriffsaktion gelang Dean Laubinger zwei Minuten später der verdiente Ausgleich. Mickley traf in der 87. Minute zur 2:1-Führung. Per Freistoß glichen die Gäste in der dritten Minute der Nachspielzeit aus.

Lemb./Rhade/Deuten´-

Ibbenbürener SV 3:1

ISV-Trainer Birger Röber musste wieder auf sechs Akteure verzichten und hatte mit Lukas Scholz nur einen Einwechselspieler auf der Bank. Vielleicht wäre das Spiel anders gelaufen, hätte Florian Krasniqi den Foulelfmeter (5.) verwandelt. Der Aufsteiger ging in der 26. Minute per Freistoß in Führung und erhöhte in der 41. Minute auf 2:0. Von der ISV kam auch nach dem Wechsel herzlich wenig. Die 3:0-Führung der Hausherren (69.) war folgerichtig. In der 87. Minute verkürzte Florian Krasniqi noch zum 3:1.

B-Junioren-Bezirksliga

VfB Hüls -

Eintracht Mettingen 2:3

Die Mettinger ließen sich nicht von einem 0:2-Rückstand aus dem Konzept bringen. In der 38. Minute verpasste Tom Hollmann die Hülser Führung (28.) zu egalisieren. Die Hausherren erhöhten in der 57. Minute auf 2:0. Mit dem 2:1-Anschlusstreffer (62.) brachte Albert Matis die Eintracht per Freistoß ins Spiel zurück. Für den Ausgleich sorgte Sören Berlekamp (72.). In der 75. Minute kam Albert Matis elfmeterreif zu Fall. Den Elfer verwandelte der gefoulte Spieler zum 3:2-Siegtreffer.

C-Junioren-Bezirksliga

Preußen Lengerich -

1. FC Gievenbeck 2 2:1

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen nach einer Ecke per Kopfball (7.) in Führung. Den Rückstand steckten die Preußen gut weg. Für den Ausgleich sorgte Marlon Schröer (12.) nach einer schönen Kombination auf Zuspiel von Linus Kahsmann. In der 15. Minute brachte Joshua Kohnhorst die Preußen nach einer Ecke in Führung. Die Lengericher verpassten mit weiteren Chancen den Vorsprung bis zum Seitenwechsel auszubauen. Auch nach der Pause hätte Linus Wacker die Führung ausbauen können. Preußens Keeper Lennox Möllenkamp vereitelte auch einige Chancen per Fußabwehr. Die D-Jugendlichen Jonah Lammers und Linus Cversic fügten sich nach den Einwechselungen nahtlos ein und zeigten eine starke Leistung. „Wir konnten die zahlreichen Ausfälle gleichwertig kompensieren und haben verdient gewonnen“, meinte Lengerichs Trainer Dominic Dohe.

Vorwärts Wettringen -

Ibbenbürener SV 1:2

Vor der Pause waren die Wettringer tonangebend und gingen in 21. Minute in Führung. Der Ausgleich durch Blaise Anjeh nach einem Konter auf Vorarbeit von Fiete Feldhaus fünf Minuten vor dem Seitenwechsel sorgte für mehr Sicherheit im Ibbenbürener Spielaufbau. Nach dem Wechsel wurde die Partie ausgeglichener. In der 56. Minute brachte Fiete Feldhaus die ISV nach einem Konter in Führung. In der Schlussphase wackelte die knappe Führung gewaltig.

D-Junioren-Bezirksliga

SuS Neuenkirchen -

Preußen Lengerich

Die noch sieglosen Preußen stehen gegen SuS Neuenkirchen (8.) am Mittwochabend (18.30 Uhr in Lengerich) vor einer lösbaren Aufgabe.