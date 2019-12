In der Besetzung Marlene Mundus , Lisa Müller , Nicole Hense und Nathalie Stolz konnte das Team am Samstag beim Relegationswettkampf in Ochtrup trotz einiger schlechter Vorzeichen einen ordentlichen Wettkampf zeigen und damit doch etwas überraschend die Klasse für die Saison 2020 sichern.

Neben Lisa Müller, die studienbedingt seit einigen Jahren nur reduziert trainieren kann, ist seit dem Sommer auch Nicole Hense im Studium. An ihrem Paradegerät, dem Stufenbarren, konnte sie trotz schwierigerer Trainingsbedingungen mit 11,45 Punkten eine der höchsten Barrenwertungen erturnen.

Besonders am Problemgerät der letzten Jahre konnte die Mannschaft in diesem Jahr ordentlich Punkte sammeln. Marlene Mundus konnte für ihren Yamashita mit 13,0 Punkten ebenso eine Top-Wertung erturnen wie Lisa Müller mit 12,9 Punkten. Damit hatte der TV Lengerich die Konkurrenz vor allem an diesen Geräten gut im Griff.

Am Schwebebalken war es dann eine zum Teil recht wackelige Angelegenheit. Marlene Mundus legte eine wegen Rückenproblemen zwar „abgespeckte“ aber sehr souveräne Übung vor. Auch Nicole Hense schaffte es sturzfrei durchs Programm, während Lisa Müller und Nathalie Stolz das Gerät verlassen mussten. Zum Glück erging es vor allem der Konkurrenz aus Dortmund nicht besser, so dass es am Ende für den Ligaerhalt reichte.

Für die kommende Saison hofft die Mannschaft auf die Rückkehr von Giulia Rheinisch, die derzeit ein Halbjahr im Ausland verbringt.