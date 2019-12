VfL Osnabrück: Voller Fokus auf Kiel

Er war zuletzt wichtiger Bestandteil des Teams, stand bei den Siegen gegen den VfB Stuttgart und am vergangenen Freitag gegen den Hamburger SV sowie beim 1:1 in Bochum in der Startelf des VfL Osnabrück – aber jetzt fällt er erst einmal aus. Etienne Amenyido wird im Jahr 2019 voraussichtlich nicht mehr für die Lila-Weißen auflaufen können.Zu Beginn der zweiten Halbzeit gegen den Hamburger SV hatte sich der 21-Jährige in einem Zweikampf um den Ball verletzt und konnte trotz mehrerer Versuche nicht mehr weiterspielen. Untersuchungen des linken Fußes ergaben am Montag als Diagnose einen Anriss des linken vorderen Syndesmosebandes. Eine schmerzhafte Verletzung, die Amenyidos Rückkehr in diesem Kalenderjahr laut Vereinsmitteilung wohl unmöglich macht.Demnach fällt der dribbelstarke Offensivspieler für die Zweitliga-Partien in Kiel am kommenden Samstag, im Heimspiel gegen Dresden am 15. Dezember sowie in Heidenheim am letzten Wochenende vor Weihnachten aus.Amenyido war zuletzt ein wichtiger Faktor im VfL-Spiel: Mit seiner Dribbelstärke und seinem Tempo prägte er wichtige Umschaltmomente gerade gegen die Topteams. Nun ist Ruhe für seinen Fuß erforderlich, um schnell die volle Bewegungsfähigkeit im Fußgelenk zurückzuerhalten.