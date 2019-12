Doch danach sah es zunächst gar nicht aus, nach einer zähen und ausgeglichenen ersten Viertelstunde zogen die Gäste erstmal auf 14:10 davon, ehe sich die Jungs um den neunfachen Torschützen Jan-Paul Fledderjohann fingen und dieses Ergebnis mit viel Kampf und Laufbereitschaft noch auf den 15:17-Pausenstand umbogen. In der zweiten Halbzeit ließen die JSG-Jungs dann nichts mehr anbrennen, verteidigten sehr stabil und kamen über Tempo immer wieder zu einfach herausgespielten Toren und somit zum verdienten 33:27 Erfolg. Ein Sonderlob verdiente sich der B-Jugendliche Leonard Krumme , der nicht nur fünf Tore beisteuerte sondern auch seine Sonderaufgabe in der Deckung fantastisch gelöst hat.

Doppelspieltag bei der weiblichen B-Jugend am Wochenende, am Samstag ging es für die Mannschaft zum Nachholspiel nach Greven. Schon im Verlauf der ersten Halbzeit ließen sich die Mädels nicht von der Grevenerinnen einschüchtern und gingen mit 9:9 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel erkämpfte sich das Team einen kleinen Vorsprung, durch zwei Zeitstrafen auf Seiten des Heimteams konnte Greven nicht mehr ausgleichen. Am Ende stand mit 20:18 der erste Sieg.

Die Vorzeichen beim Heimspiel am Sonntag gegen Wettringen dagegen waren deutlich schlechter. Hier musste die Mannschaft wieder den Ausfall von mehreren Stammspielerinnen verkraften. Trotz der Motivation aus dem Spiel vom Vortag ging es mit 6:16 in die Kabine. In der zweiten Halbzeit ließen dann auch noch die Kräfte nach, Endstand war 14:34.

Die weibliche C-Jugend liefert am frühen Sonntagmorgen in Kattenvenne, eine gute Leistung ab. Das gute Zusammenspiel im Angriff und das schnelle Zuschieben der Abwehr führte leider nicht zum Sieg, aber zu einem motivierenden Ergebnis (22:26) für die nächsten Spiele.

Ohne Punkte kamen die männliche D-Jugendmannschaften zurück ins Tecklenburger Land. Die D2 verlor in Hiltrup mit 14:22. Die D3 unterlag in Kinderhaus mit 14:21.

Die männlichen E1 und die E3 spielten am Sonntagmittag in Ladbergen jeweils gegen die HSG Ascheberg/Drensteinfurt in der Rott-Sporthalle. Im ersten Spiel gewann die E1 mit 15:5, im zweiten Spiel unterlag die JSG E3 mit 11:20. Im letzten Spiel kam es zum JSG Derby, was die E1, mit 15:10 für sich entschiedt.