Zum Saisonstart im Sommer hatte der TuS Halten in Lotte 1:0 gewonnen. Schon vor einer Woche war der TuS zum Zuschauen verdonnert worden, da auch die Partie gegen RW Essen sehr zum Ärger der Gäste abgesagt worden. Das Spiel wäre jedoch in Wanne-Eickel ausgetragen worden. Dort trägt der TuS Haltern Heimspiele gegen Mannschaften aus, die viele Zuschauer und Gästefans anlocken.

„Wir hätten gerne gespielt. Unser Fokus liegt nun auf dem Heimspiel gegen die U 23 von Borussia Dortmund“ sagte SFL-Coach Ismail Atalan zur Absage in Haltern. Stattdessen wird am Wochenende trainiert. „Wir können es ja nicht ändern“, so Atalan. Ein Testspiel ist nicht geplant. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Die Dortmunder sind am Samstag, 14. Dezember (14 Uhr) zu Gast am Lotter Kreuz. Danach geht es dann in die Winterpause. Die Rückrunde wird am 25. Januar 2020 fortgesetzt. Dann sind die Sportfreunde zu Gast in Duisburg beim Aufsteiger VfB Homberg.