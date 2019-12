Doch wenn sechs oder noch mehr Spielerinnen beim Training fehlen, da ist kein Mannschafstraining möglich. Das könnte sich auch mal rächen. Doch bisher spielt der TV Hohne eine gute Saison, hat noch keine Partie verloren. Das soll am Samstagnachmittag am Heimspieltag so bleiben, wenn in der Lengericher Kreissporthalle ab 15 Uhr der SVC Belm Powe und der SV Viktoria Gesmold zu Gast sind. Für das Wochenende ist die personelle Situation beim TV Hohne um einiges besser als an den letzten Trainingsabenden.

„Voraussichtlich sind bis auf Celine Sundermann und Svenja Stöppel alle an Bord, aber das dachte ich vor einer Woche auch schon.“, ist sich Altekruse vor Überraschungen offensichtlich nie sicher. In der Partie gegen den SVC Belm Powe sollte es den sechsten Hohner Sieg geben, es sei denn der Gastgeber schlägt sich selbst. Der letzte Vergleich liegt nur eine Woche zurück, da siegte der Tabellendritte mit 3:1.

Ein Tipp für die zweite Partie gegen den SV Viktoria Gesmold abzugeben, fällt weitaus schwerer. „Gegen Gesmold haben wir immer so unsere Probleme. Letzte Saison haben wir beide Meisterschaftsspiele und auch im Pokal gegen die Viktoria verloren.“, hat Altekruse schon einigen Respekt vor dem Gegner. Nach gutem Start hat die Viktoria etwas den Rhythmus verloren. Auf vier Siege folgten zuletzt zwei Niederlagen, unter anderem gegen den SVC Belm Powe. Auf der anderen brachte die Viktoria dem Spitzenreiter VfL Lintorf IV die bisher einzige Niederlage bei.