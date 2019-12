SC Halen gewinnt Nachholspiel 2:1

Tecklenburger Land -

Der SC Halen ist vorübergehend auf Rang 4 in der Fußball-Kreisliga A geklettert. Am Mittwochabend setzte sich die Jansson-Elf in einem Nachholspiel gegen Brukteria Dreierwalde knapp mit 2:1 durch und überflügelte somit vorerst den SV Büren. Die Bürener können allerdings schon am Freitagabend zurückschlagen, wenn sie um 20 Uhr in einem vorgezogenen Duell des 17. Spieltages bei Eintracht Mettingen gastieren.