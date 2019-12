HSG will den BSV Roxel ärgern

Während die HSG versuchen will in Roxel (Samstag, 17 Uhr) zu punkten, hofft der TSV dies in Ammeloe (Sonntag, 18 Uhr) zu bewerkstelligen.

BSV Roxel -

HSG Hohne /Lengerich

HSG-Trainer Daniel Ahmann ist einmal mehr nicht wirklich zu beneiden. „Unser Kader ist aus verschiedensten Gründen sehr dezimiert. Wir treten mit einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft an, trotzdem sind wir aber nicht chancenlos“, macht sich Ahmann selbst und seinem Team Mut. Gegen den TSV Ladbergen hielt die Lengericherinnen über weite Strecke gut mit. Roxel ist aktuell Tabellenfünfter und für die HSG durchaus in Reichweite. „Wir konzentrieren uns darauf, Roxel im Rahmen unserer aktuellen Möglichkeiten zu ärgern“, sagt Ahmann. Nach Roxel folgt zum Jahresabschluss am 15. Dezember noch das Heimspiel gegen GW Nottuln. Mindestens zwei Punkte aus diesen beiden Spielen sollte es schon sein, um etwas ruhiger in die Weihnachtspause zu gehen.

DHG Ammeloe/Ellew. -

TSV Ladbergen

„Das ist unsere weiteste Fahrt. Dort gibt es zwei Punkte zu holen und die wollen wir haben“, sagt Daniela Oana, Trainerin des TSV. Allerdings fährt der Spitzenreiter nicht ganz ohne Sorgen Richtung niederländischer Grenze. Lina Fiege hat sich im Derby in Lengerich einen Bänderiss zugezogen und fällt mindestens bis Februar aus. Weitere Spielerinnen sind angeschlagen, so dass Oana sich über Unterstützung aus der A-jugend freut. „Ich hoffe, dass wir als Team zusammen kämpfen und in der Defensive gut stehen“, sagt die Ladberger Trainerin. „Wir haben jetzt noch zwei Spiele in diesem Jahr. Wir wollen gerne mit einem positiven Ergebnis in die Pause gehen.“ Am 14. Dezember erwartet der TSV noch den BSV Roxel in der Rott-Sporthalle.