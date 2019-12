Der Spielleiter der Regionalliga West, Wolfgang Jades , hat die zeitgenauen Spielansetzungen für die Spieltage 22 bis 24 der Saison 2019/2020 vorgenommen. Im ersten Spiel im neuen Jahr müssen die Sportfreunde Lotte am Samstag, 25. Januar, beim VfB Homberg (14 Uhr) antreten. Das erste Heimspiel steigt am Sonntag, 1. Februar, um 14 Uhr gegen 1. FC Köln U23. Am Samstag, 8. Februar, spielt Lotte um 14 beim SV Rödinghausen. Noch keinen Termin gibt es für das am vergangenen Wochenende ausgefallene Spiel beim TuS Haltern.

Außerordentliche Mitgliederversammlung

Für Freitag, 10. Januar 2020, laden die Sportfreunde Lotte zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ein. Beginn der Versammlung ist um 19 Uhr im VIP-Raum „Club 1929“ des Stadions am Lotter Kreuz. Im Rahmen der Mitgliederversammlung wird über die Ausgliederung der ersten Herren-Fußball-Mannschaft abgestimmt, heißt es in einer Pressemitteilung des Clubs. Auf der Tagesordnung steht außerdem unter anderem der Bericht des Vorstandes über die gegenwärtige wirtschaftliche Situation. Anträge zur Tagesordnung oder sonstige Anträge sind bis zum 27. Dezember an den Vorstand zu richten, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Sponsoren bauten Partnerschaften aus

Derweil gibt es auch mal gute Nachrichten für den finanziell arg gebeutelten Ex-Drittligisten. Der Verein hat die Partnerschaft mit einigen Sponsoren ausgeweitet. Die Bitburger Braugruppe verlängerte ihr Engagement ligaunabhängig für die nächsten fünf Jahre. „Vor allen Dingen in unserer jetzigen Situation sind wir sehr stolz auf die Fortführung der Partnerschaft und hoffen auf eine positive gemeinsame Zukunft“, werden die SFL-Vorstandsmitglieder Sven Westerhus und Florian Heinrichs in einer Vereinsmittelung zitiert. Zudem bauten die Marketing Service Vermittlung Norbert Nieweg und die VR-Bank Kreis Steinfurt ihre Zusammenarbeit mit den Sportfreunden aus. Auch die Deutsche Glasfaser baut ihr Engagement bei den Sportfreunden im Rahmen der Aktion „geschlossen voran“ für die laufende Spielzeit aus. So steht es auf der Homepage des Regionalligisten. „Wir gehen geschlossen mit den Sportfreunden voran, weil wir Zukunftsperspektiven schaffen“, wird das Unternehmen auf der SFL-Homepage zitiert.