Nach der 1:0-Führung für die Gäste bekamen die Fans in der Sporthalle Laubstiege eine torarme erste Hälfte geboten. Kein Team konnte sich weiter absetzen. Das zwischenzeitliche 5:3 für die Gastgeber war der größte Vorsprung einer Seite im ersten Durchgang. Der TVK kam wieder heran. Bis zur Pause wechselte die Führung noch ein paar Mal, ehe die Anzeigentafel beim 11:0 für die Gronauer sehen blieb, als die Spieler in die Kabinen zum Pausentee geboten wurden.

„In der ersten Hälfte haben wir uns zu sehr dem Spiel der Gronauer angepasst und wenig über die erste und zweite Welle erreicht, hier wäre mehr drin gewesen. So, so machen wir aber nur zehn Tore“, lautetet die Erkenntnis von TVK-Coach Schulte zu diesem Zeitpunkt.

„In der zweiten Hälfte erwischen wir einen guten Start und drehen das Spiel auf 13:11. Wir hatten uns vorgenommen mehr Tempo zu machen und die Zweikämpfe zu suchen, das hat erst geklappt. In der folgendenden Phase haben wir uns dann für das falsche Mittel im Angriff entschieden und den Erfolg in zum Teil unvorbereiteten Würfen aus dem Rückraum gesucht“, beschrieb Schulte den Wiederbeginn nach der Pause. Über 13:11 und 14:13 für den TVK sah es noch nach einer knappen Angelegenheit aus. Dann aber drehte sich der Wind. „Damit war der Drops gelutscht, wir kamen nie mehr richtig ran, auch die offene Deckung am Ende erhöhte nur noch das Gronauer Ergebnis“, bilanzierte Schulte. „Ärgerlich, aber jetzt in die Pause, Regeneration nutzen und dann mit dem Spiel gegen Kinderhaus wieder reinarbeiten“, blickte er sofort nach vorne.

Durch die Niederlage bleibt der TVK mit sechs Punkten auf dem drittletzten Rang (12.) der Landesliga-Tabelle. Stand heute wäre das ein Abstiegsplatz. Am Sonntag 12. Januar 2020, kommt Westfalia Kinderhaus in die Ölberg-Halle.