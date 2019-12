Trotz eines erneut klaren Plus an Torchancen machten die Blau-Weißen den Sack wieder nicht zu. „In den ersten 15 Minuten nach der Pause hätten wir das 2:0 machen müssen. Wir waren gut in der Zonenaufteilung, wir waren konkret in unseren Ausführungen. Was das Flügelspiel und den Spielaufbau angeht, haben wir wirklich ein gutes Fußballspiel abgeliefert“, sagte Atalan nach dem Spiel. „Aber wenn man acht Torchancen, die haben wir gerade in der Trainerkabine gezählt, nicht macht, muss man sich nicht wundern, wenn man dann eins kassiert.“ Es war aber auch Pech dabei, wie bei Rahns Pfostentreffer nach knapp einer Stunde.

Reckerts Bein verhindert 2:0

Doch schon vor der Pause hätte es 2:0 stehen können, nachdem Marcel Sobotta (36.) zur Führung getroffen hatte. In der 44. Minute köpfte Wendel einen Abpraller aus kürzester Distanz BVB-Keeper Reckert ans Bein. „Der ist einfach nur gefallen und hat es dadurch noch verteidigt“, beschrieb Wendel später die Szene. „Aber es war ein überragendes Spiel von uns. Das war geil anzuschauen. Wir haben, glaube ich, die ganze Zeit das Spiel kontrolliert, die hatten einen Torschuss. Und wenn wir einmal nicht aufpassen, dann ist es so weit.“ Die Mannschaft müsse sich einfach für ihren Aufwand belohnen. Genau das passierte eben nicht. Stattdessen schlugen die Borussen in der 79. Minute zu. Steffen Tigges gelang „ein echtes Wurschteltor“, wie er nachher selbst einräumte.

Freiberger leicht zerknirscht

„Einen Dreier hätten wir heute schon verdient gehabt. Das ist nicht so schön“, zeigte sich Lottes Torjäger Kevin Freiberger zerknirscht wegen des verpassten Erfolgs. Die Dortmunder hatten nach seiner Ansicht nicht wirklich viele Chancen. Kapitän Alexander Langlitz schüttelte sich kurz und meinte vielsagend: „Feiern werden wir jetzt trotzdem. Wir sehen uns im neuen Jahr.

Auf den sechsten Heimsieg müssen die Sportfreunde bis mindestens Februar warten. Nach dem Auswärtsauftakt beim VfB Homberg (25. Januar 2020) kommt am 2. Februar der 1. FC Köln 2 ans Lotter Kreuz.