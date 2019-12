Nach 3:0 gegen Dresden: VfL seit acht Spielen ungeschlagen

Damit behauptet der VfL den fünften Platz und hat mit 26 Punkten nur einen Zähler weniger als der 1. FC Heidenheim , der am nächsten Sonntag (22. Dezember) Gastgeber der Osnabrücker beim Rückrundenauftakt ist.

Die Tore erzielten Moritz Heyer (41., Kopfball) und Niklas Schmidt (54.) mit einem coolen Abschluss mit einem Solo, wie es der Werder-Leihgabe schon gegen den HSV gelungen war. Damit stellte der VfL den Zweitliga-Vereinsrekord aus der Saison 2000/01 ein, als die Mannschaft von Trainer Jürgen Gelsdorf (mit dem Stürmer Daniel Thioune ) acht Spiele in Folge ohne Niederlage überstand.

Der wichtigste Eintrag auf dem Aufstellungsbogen stand ganz oben: Philipp Kühn stand in der Startelf - was nicht selbstverständlich war, nachdem der Torwart im Abschlusstraining am Samstag umgeknickt war und die Einheit mit einer Verletzung am rechten Sprunggelenk abgebrochen hatte.

Trainer Daniel Thioune nahm drei Änderungen vor: Erstmals seit dem 20. Oktober (0:0 in Hannover) stand Kevin Friesenbichler als vordere Spitze in der Startelf, nach Meniskus-OP und Reha. Bryan Henning (nach seinem überzeugenden Einwechselauftritt in Kiel und erstmals seit dem 15. September in Aue) und Niklas Schmidt (in Kiel nicht eingesetzt) liefen auf, dafür blieben Sven Köhler, Marc Heider und Alvarez auf der Bank.

Gegen tiefstehende Dresdner hatte der VfL zwar ziemlich bald eine klare Feldüberlegenheit, doch unmittelbare Torgefahr entwickelte die Mannschaft daraus zunächst nicht. Die einzige Chance der Anfangsphase resultierte aus einem Ausrutscher mir Ballverlust von Ballas, der Henning in Position brachte. Seinen flachen Linksschuss aus zwölf Metern in halblinker Position parierte Broll (12.).

Die Dresdner kamen während der ersten Halbzeit zu keinem Abschluss, den aussichtsreichsten Konter nach einem Fehlpass von Schmidt unterband Moritz Heyer mit einem taktischen Foul zehn Meter hinter der Mittellinie, das zu Recht mit Gelb bestraft wurde (16.).

Vier Minuten vor der Pause, in denen der VfL viel versucht, aber wenig Wirkung erzielt hatte, schlich sich Heyer in den Dynamo-Strafraum und köpfte eine Flanke von Bryan Henning aus sieben Metern ins Tor – die Führung war hochverdient.

Trotz des Rückstand erhöhte Dynamo weder das Tempo noch das Risiko. Der VfL spielte konsequent und konzentriert weiter. So war das 2:0 völlig verdient - und der nächste spektakuläre Auftritt von „Schmiddi“: 25 Meter vor dem Tor zog Niklas Schmidt sein Solo (54.) an, fuhr Slalom durch die Dynamo-Abwehr und schob den Ball cool ins Tor.

Das war die Entscheidung. Die offensiv harmlosen Dresdner hielten dem Druck nun immer weniger stand. In drei, vier Situationen verhinderte der starke Torwart Kevin Broll einen weiteren Treffer, zweimal scheiterte Kevin Friesenbichler. Das 3:0 von Bashkim Ajdini, im Nachsetzen nach einer starken Aktion von Ouahim erzielt, fiel in der 77. Minute und war überfällig.