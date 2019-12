Einen Sieg und zwei Niederlagen gab es am Wochenende für die beiden Volleyball-Oberliga-Teams der Tecklenburger Land Volleys.

Oberliga Frauen

VC Osnabrück II –

Tebu Volleys 3:2

Die Zuschauer sahen eine eher nur mäßige Oberliga-Partie. Für die Gäste hatte die Partie eigentlich ganz gut begonnen, denn nach fünfzehn Minuten hatten sie den ersten Durchgang mit 25:20 gewonnen. Überzeugt hatten die First Ladies dabei aber keineswegs, sondern vielmehr profitiierten soe einmal mehr von ihrem guten Aufschlagspiel. Der zweite Satz gehörte dem Gastgeber, der auch keineswegs stark aufspielte. Doch die Tebus waren in den Elementen Annahme, Block, Zuspiel und Angriff wirklich nicht gut. Die Quittung gab es mit einem 21:25-Satzverlust. Wieder gelang den Gästen eine Satzführung, denn im dritten Durchgang waren sie mit 25:21 erfolgreich. Auch jetzt war es das Aufschlagspiel, das zum Erfolg führte. Die weiteren Sätze gehörten aber dem Gastgeber. Die VCO-Spielerinnen zeigten sich einsatzfreudiger und waren in der Feldabwehr viel aktiver. Da wurden viele Bälle zurückgebracht. Bei den Tebus hingegen fehlte der letzte Biß. „Uns fehlte fehlte diesmal die Qualität.“, musste Tebu-Trainer Julian Keller feststellen, als die Durchgänge vier und fünf mit 13:25 und 6:15 verloren wurden.

Oberliga Männer

Tebu Volleys II -

TuS Bersenbrück 0:3

Die Tebus hielten bis zum 12:12 mit, gerieten dann mit 12:18 ins Hintertreffen. Sie glichen zwar noch zum 23:23 aus, mussten aber einen 24:26-Satzverlust hinnehmen. Im zweiten Satz führten die Tebus schon mit 8:4 und 10:5, als sie sich selber auf die Verliererstraße brachten. In allen Mannschaftsteilen wurden Fehler gemacht. Ein 19:25-Satzverlust war die konsequente Folge. Die Tebus konnten den Hebel nicht mehr umreißen. Mit 14:25 ging der drite Satz deutlich verloren.

Tebu Vollleys II -

Hollern-Twielenfleth 3:1

In dem wichtigen Duell gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten TSV Hollern-Twielenfleth zeigten die Gastgeber die richtige Reaktion. Wie dominant sie spielten, zeigen auch die deutlichen Satzergebnisse von 25:12 und 25:14. Im dritten Satz (23:25) gab es eine kleine Durststrecke. Das 25:20 im vierten Satz bedeutete den ersten Erfolg ohne Punktverlust.