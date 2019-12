Sportfreunde Lotte feiern verdientes 2:0

Die C-Junioren von Preußen Lengerich kassierten gegen die Warendorfer SU eine unglückliche 0:1 Niederlage.

A-Junioren-Bezirksliga

SF Lotte -

Vorwärts Wettringen 2:0

In dem umkämpften Kreisderby erspielten sich die Kontrahenten am Freitagabend bei äußerst schwierigen Bedingungen auf dem glitschigen Kunstrasenplatz am Lotter Kreuz nur wenige Torchancen. Nach einem Freistoß gelang Luciano Faraci (39.) die Lotter Führung. Die Platzherren bekamen nach dem Führungstreffer mehr Sicherheit und hatten durch die Wettringer Offensivbemühungen im zweiten Durchgang mehr Freiräume. In der 74. Minute verwertete Faraci eine Eckballhereingabe per Kopfball mit dem zehnten Saisontreffer zur 2:0-Führung. Die Gastgeber verpassten mit einigen Konterchancen einen höheren Sieg. „Am Ende war der Sieg auch verdient“, meinte Lottes Lottes Trainer Andy Steinmann .

GW Nottuln -

Ibbenbürener SV 5:0

Der ISV-Nachwuchs leistete sich am Sonntagnachmittag in Nottuln haarsträubende Abwehrfehler und hatte nicht den Hauch einer Chance. Die Nottulner nutzten vor der Pause drei individuelle Fehler (11., 20.und 31.) zur 3:0 Führung. Nach dem Wechsel konnten die Gäste froh sein, dass die Nottulner einen Gang zurückschalteten. Sonst wäre die Niederlage noch höher ausgefallen. In der 54. Minute nutzten die Platzherren einen weiteren Abwehrfehler zur 4:0 Führung. Schön heraus gespielt war nur der Treffer zum 5:0-Endstand (77.).

B-Junioren-Bezirksliga

Warendorfer SU -

Arminia Ibbenbüren 1:4

Die Arminen stellten den Sieg schon vor der Pause sicher. Von dem frühen Rückstand (4.) ließen sich die Schierloher nicht beeindrucken und glichen schnell durch Jannis Brockfeld (12.) aus. Dieser traf auch zur 2:1- und 3:1-Führung per Strafstoß (21.). Nach dem Hattrick gelang Brockfeld auch noch der vierte Treffer (37.)e zum 4:1. Die Arminen hatten im zweiten Durchgang weiter die Spielkontrolle und verpassten es den Vorsprung auszubauen.

Vorwärts Wettringen -

Eintracht Mettingen 2:2

Die Mettinger verabschiedeten sich mit einer guten Leistung in die Winterpause. Mit dem 1:0 in der 16. Minute durch Albert Matis war das Mettinger Konzept zunächst aufgegangen. Die Wettringer glichen eine Minute vor der Pause nach einer Ecke zum 1:1 aus. Eine Minute nach dem Wechsel hatte Noal Mosel nach einer Ecke die Chance zur Mettinger Führung. In der 53. Minute trafen die Platzherren nur die Querlatte. Die nächste Schussmöglichkeit nutzte Wettringens Goalgetter Jan Kloppo zur 2:1-Führung (71.). Postwendend gelang C-Juniorenspieler Jona Middendorf der Ausgleich.

C-Junioren-Bezirksliga

Preußen Lengerich -

Warendorfer SU 0:1

Trotz schwieriger äußerer Bedingungen entwickelte sich am Freitagabend auf Kunstrasen ein technisch gutes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Eine Minute vor der Pause erkannte der Schiedsrichter einen Treffer von Linus Wacker nicht an. Nach zwei guten Lengericher Abschlussmöglichkeiten durch Marlon Schröer (53.) und Marius Mönebröcker (54.) hatten die Warendorfer im Anschluss das Quäntchen Glück zum Siegtreffer in der 55. Minute. Die Lengericher Schlussoffensive blieb wirkungslos. „Vom Spielverlauf wäre eine Punkteteilung gerechter gewesen“, meinte Lengerichs Trainer Dominic Dohe.