A-Liga-Spitzenreiter TGK Tecklenburg nimmt in der Winterpause einige personelle Veränderungen in seinem Kader vor. Mit Gianluca Hoge , zuletzt in Diensten des Bezirksligisten Cheruskia Laggenbeck, verkündete Spielertrainer Julian Lüttmann am Dienstag einen Neuzugang. Derweil werden Bewar Deger, Yücel Aygün und Alpay Adigüzel die Kobbos mit unbekanntem Ziel verlassen.

Vor rund sechs Wochen nahmen die Verantwortlichen Kontakt zu Hoge auf und führten seitdem einige Gespräche. Der vielseitig einsetzbare Hoge hatte das Interesse verschiedener Vereine geweckt, entschied sich dann aber zur Freude von Lüttmann für den TuS: „Mit Gianluca bekommen wir einen jungen, ehrgeizigen und entwicklungsfähigen Spieler dazu, der das verlorene letzte Jahr wieder auffangen möchte.“ Den ersten Teil der Saison absolvierte er in Laggenbeck, „wo es einfach nicht passte“, so Lüttmann. Vor seinem Engagement in Laggenbeck spielte Hoge für den SC Preußen Lengerich. Dort hatte sich der Youngster mit Ablauf der vergangenen Saison in Richtung Laggenbeck verabschiedet.

Nicht mehr zum Tecklenburger Kader zählen in der Rückrunde drei andere Akteure. Bei Alpay Adigüzel und Yücel Aygün waren es rein sportliche Gründe, die zur Trennung führten. „Beide waren charakterlich einwandfrei, hatten aber kaum Einsätze“, so der TGK-Spielertrainer. Bewar Deger hätte Lüttmann gerne behalten, doch der Offensivmann war mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden. „Für uns ärgerlich, aber wir wünschen Bewar natürlich alles Gute für seine Zukunft.“

Mit der Veränderung des Kaders dürfte der TuS Graf Kobbo gerüstet sein, um im neuen Jahr um Aufstieg und Meisterschaft im Kreisliga-Oberhaus mitzuspielen. Mit dem Kracher beim ärgsten Verfolger DJK Arminia Ibbenbüren geht es für die „Kobbos“ am 16. Februar 2020 weiter.