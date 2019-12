Vor einer Woche fanden in Saerbeck und Laggenbeck bereits schon zwei Vorturniere statt. Dabei qualifizierten sich der BSV Brochterbeck, Falke Saerbeck, Preußen Lengerich, GW Steinbeck, TuS Recke , SF Lotte U 23, SV Büren und Cheruskia Laggenbeck. Als Gastgeber ist die Ibbenbürener SV für die Zwischenrunde gesetzt.

In Ladbergen werden nun die letzten Qualifikanten gesucht. Los geht es um 14 Uhr mit den Spielen der Vorrundengruppen 1 und 2. In Gruppe 1 treffen Gastgeber VfL Ladbergen, BSV Leeden/Ledde, SC Dörenthe, SC VelpeSüd und Germania Schale aufeinander. In der Gruppe 2 spielen der SC Hörstel, SV Uffeln, Westfalia Hopsten, SW Esch und Arminia Ibbenbüren um die begehrten Rest-Tickets. Sicher qualifiziert sind der Erste und Zweite jeder Gruppe.

Dazu kommen die drei besten Gruppendritten. Da haben nach den ersten Vorturnier vom vergangenen Wochenende aktuell noch TGK Tecklenburg, SC Halen und SW Lienen die Nase vorn. Das kann sich aber nach den Spielen in Ladbergen noch ändern.

Nach der Zwischenrunde am kommenden Freitag (ab 17 Uhr) findet ebenfalls in der Halle Ost in Ibbenbüren am Samstag, 28. Dezember, die Endrunde statt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Titelverteidiger ist der TuS Recke, der sich vor einem Jahr im Finale gegen den BSV Brochterbeck mit 3:2 nach Verlängerung durchsetzte. Beide Clubs haben sich zumindest schon wieder für die Zwischenrunde qualifiziert.

Am 28. Dezember sieht in der Halle Ost auch die HKM der Frauen ab 10 Uhr. Hier ist Schwarz-Weiß Esch Titelverteidiger. Der neue Hallenkreismeister dürfte kurz vor 18.30 Uhr feststehen.