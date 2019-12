Goldene Ehrennadel für Püsselbürener Klaus Jahn

Klaus Jahn wurde am 9. Mai 1944 in Heiligenstadt (Thüringen) geboren. Nach einer Flüchtlingsodyssee kam er 1951 nach Münster, ehe er 1968 seine erste Lehrerstelle an der Ludgerischule in Ibbenbüren antrat. Später wechselte er an die Paul-Gerhardt-Schule auf dem Dickenberg. 1995 wurde er Rektor an der Aaseeschule Ibbenbüren. 2009 trat Jahn in den Ruhestand. Rastlos war er aber nie. Als Fußballer war er aktiv für BW Mauritz, Westfalia Kinderhaus und SW Esch von der Jugend bis zu den Alten Herren. 1975 trat Jahn als Beisitzer im Vorstand von SW Esch seinen ersten Funktionärsposten an. Anschließend war er Vorsitzender von SW Esch (1977 - 1986), des Stadtsportverbandes Ibbenbüren (1985 - 1995) und des Fußballkreises Tecklenburg (1986 bis 1995). Parallel dazu stieg Jahn 1986 als Beiratsmitglied beim FLVW ein. Fortan bekleidete er verschiedene Ämter, wurde 2007 F+B-Vizepräsident. Auch im Westdeutschen Fußballverband (ab 1995) und beim DFB (ab 2001) war er tätig. Bis 2016 übte Klaus Jahn in allen drei Verbänden verschiedene Ämtern aus, ehe er sich als 72-Jähriger endgültig zur Ruhe setzte und jetzt mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet wurde.