Budenzauber an jedem Wochenende

Pause machen die Kicker aber nicht. Es zieht sie unter dass Hallendach. Mit der Hallenkreismeisterschaft der Frauen und Männer am Freitag, und Samstag steigt das erste Indoor-Highlight. Im Januar geht es Schlag auf Schlag. Fast an jedem Wochenende dürfen sich die Zuschauer auf Budenzauber freuen.

Nicht nur die Senioren zieht es in die Halle. Auch die Nachwuchsfußballer von den A-Junioren bis zu den Minikickern sind Woche für Woche unter dem Hallendach zu finden. Dabei locken sie mit zum Teil attraktiven Teilnehmerfeldern.

Unsere Zeitung hat die größten Hallenturniere zusammengefasst (siehe nebenstehenden Kasten). Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weit mehr Hallen-Events als hier beschrieben finden statt, insbesondere im Juniorenbereich. Die hier aufgeführten Turniere dürften aber die Publikumswirksamsten sein. Richtig spannend wird es bereits an diesem Wochenende in der Sporthalle Ost in Ibbenbüren. Nach den Vorrundenturnieren der Hallenkreismeisterschaft der Männer in Laggenbeck, Saerbeck und Ladbergen stehen sich am Freitagabend 16 Teams in vier Gruppen in der Zwischenrunde gegenüber. Acht Clubs qualifizieren sich für die Endrunde am Samstag. Dann ermitteln auch die Damen ihren Indoor-Meister. 16 Mannschaften gehen dann in vier Gruppen ins Rennen. Titelverteidiger bei den Damen ist SW Esch, bei den Herren der TuS Recke .

Am ersten Januar-Wochenende im neuen Jahr lockt die Ibbenbürener SV mit ihrem Hallen-Masters. Zwei Tage dauert das ISV-Spektakel in der Kreissporthalle, bei dem sich jeweils A-Junioren und Senioren-Fußballer mit den Spielen abwechseln. Zwölf Herren-Mannschaften beteiligen sich samstags an der Vorrunde des Hallen-Masters.

Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für das Hauptfeld am Sonntag und werden den gesetzten Clubs – Gastgeber ISV, SC Hörstel, TuS Recke, und Cheruskia Laggenbeck – zugelost. Hier werden wiederum zwei Fünfer-Gruppen gebildet. Titelverteidiger ist Arminia Ibbenbüren.

Beim Hallenturnier der D-Junioren des SC Preußen Lengerich am 12. Januar in der Drei- und Zweifachhalle sowie dem U11-Cup am 11. Januar sind bekannte Fußballnamen am Start. Der Nachwuchs diverser Bundesliga-Clubs gibt sich ein Stelldichein.

Das wieder am hochkarätigsten besetzte Turnier steigt am 11. und 12. Januar in der Ibbenbürener Kreissporthalle. Dann lädt die DJK Arminia zum 33. Hallenfestival ein. 16 Mannschaften aus dem Kreis Tecklenburg kämpfen am Samstag in vier Gruppen um den Sieg im Vorrundenturnier, den sich vor einem Jahr TuS Recke durch einen Finalsieg über Preußen Lengerich sicherte. Nur der berechtigt zur Teilnahme im Hauptfeld am Sonntag. Dann stehen sich acht Mannschaften in zwei Gruppen gegenüber, darunter drei Regionalligisten, zwei Oberliga-Teams und eine niederländische U23-Mannschaft. Titelverteidiger ist RW Oberhausen. Der West-Regionalligist setzte sich vor einem Jahr gegen SF Lotte mit 5:1 durch.

Eine Woche später, am 18. Januar, bittet Cheruskia Laggenbeck zum Turnier in die Halle am Burgweg. Zwölf Mannschaften gehen in drei Gruppen an den Start. Die jeweils beiden Erstplatzierten sowie die beiden besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Viertelfinale. Weiter geht es übers Halbfinale bis zum Endspiel. Cupverteidiger ist Gastgeber Cheruskia Laggenbeck selbst.