Am Ende der aktuellen Saison hören Marcus Sprekelmeyer und Gerd Voß nach drei Jahren aus privaten Gründen als Trainerteam des B-Ligisten BSV Brochterbeck auf. „Der Verein möchte sich schon jetzt für die geleistete Arbeit von Marcus und Gerd bedanken und drückt die Daumen für die HKM und eine erfolgreiche Rückrunde. In der Hinrunde gewann man elf von 15 Spielen, die HKM-Qualifikation gelang als Gruppenerster“, heißt es in einer Pressemitteilung des BSV.

„Das frei werdende Traineramt konnte nach konstruktiven Gesprächen sehr schnell neu besetzt werden. Der BSV freut sich darüber, schon jetzt mit Fritz Puhle einen neuen Trainer für die kommende Saison gewonnen zu haben. Fritz ist ein erfahrener Trainer, der schon Stationen sowohl im Herrenbereich als auch im höheren Juniorenbereich hinter sich hat. Dies sollte eine passende Mischung für die BSV-Mannschaft sein, die einerseits aus relativ jungen Spielern und andererseits aus erfahreneren Spielern besteht“, heißt es weiter. „Außerdem kommt in der übernächsten Saison ein großer Schwung an A-Jugendlichen hoch, was für eine gute Perspektive spricht. Die Mannschaft, der Vorstand sowie der neue Trainer freuen sich auf diese neue Herausforderung, die in gut einem halben Jahr beginnt. Im Seniorenbereich coachte Puhle unter anderem SW Esch, den SC Hörstel und den SV Halverde, In der vergangenen Saison betreute der 58-Jährige die U 19 von Emsdetten 05. Während der Vorbereitung auf die aktuelle Serie beendete Puhle sein Engagement aus privaten Gründen.