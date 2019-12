Alle packen bei den Preußen mit an

Am 10. Januar (Freitag) findet die Ouvertüre für das internationale D-Junioren-Turnier um den W&H-Cup statt, das tags darauf am Samstag über die Bühne geht. Und am 11. Januar (Sonntag) spielen 20 Mannschaften aus 13 verschiedenen Fußballkreisen und drei Bundesländern den Kitzmann-Cup aus. Eine akribische Vorbereitung ist das A und O, um beiden Veranstaltungen zum Erfolg zu verhelfen.

An Unterstützung scheint es den Preußen offensichtlich nicht zu mangeln. „Die Bereitschaft zu helfen ist sensationell“, erläutert Cheforganisator Ulli Börger , der sich mit Elke Roggenland und Michael Stadie aus dem Jugendvorstand des SCP um Planung und Umsetzung des Hallenspektakels kümmert.

Geht es darum, den Indoor-Kick in rechte Bahnen zu lenken, dann sind dem Alter offensichtlich keine Grenzen gesetzt. Alle packen mit an. Sogar die „Gruftis“, wie die Ältesten von Preußens Altherrenriege sich selbst bezeichnen, lassen sich gerne einspannen. „Als ich anfragte, haben sich 20 von ihnen spontan bereiterklärt zu helfen“, sagt Börger. So wird Preußens Oldie-Riege beim Catering, an der Kasse und bei allgemeinen organisatorischen Dingen an den Veranstaltungstagen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Doch damit ist es nicht getan, denn schon im Vorfeld der Turniere bleibt noch eine Menge zu tun. Die erste gute Tat im neuen Jahr verrichten all diejenigen, die mithelfen, wenn am 3. Januar (Freitag) die Banden repariert werden. „Die haben in 25 Jahren merklich gelitten“, weist Börger auf die Notwendigkeit einer Erneuerung hin.

Zuverlässigkeit und Präzision sind unabdingbar, wenn am 10. Januar die renovierten Rundumbanden aufgestellt werden. Viel Zeit bleibt dafür nicht, denn bis 15.30 Uhr wird die Halle noch von der Schule genutzt, und schon für 18 Uhr ist der Start geplant.

Dem Turnier soll zudem mehr Eventcharakter verliehen werden. Frank Möller, langjähriger Moderator der Lengericher Sportschau, wurde für diese Aufgabe gewonnen. Er wird erstmals als Hallensprecher und Conférencier durch das Jugendturnier führen.

Für die Unterkünfte der teils von weither angereisten Teams ist gesorgt. Die Spieler von Union Berlin und des Hamburger SV beziehen in Familien der Lengericher D-Junioren Quartier. Der Nachwuchs des VfL Wolfsburg kommt bei Eltern der Spieler vom Leistungsstützpunkt Tecklenburg unter, nachdem Stützpunkttrainer Klaus Burandt den Kontakt vermittelt hatte.

Eine Veränderung hat es im Feld der D-Junioren, die um den W&H-Cup spielen, gegeben. So musste der niederländische Vertreter SC Heerenveen seine Teilnahme absagen, weil für den Nachwuchs schon am zweiten Wochenende ein Nachholspiel in der Heimat terminiert wurde. Ersatzweise ist dafür mit AZ Alkmaar ein Verein in Lengerich vertreten, dessen Profis in der niederländischen „Ere­divisie“ (Ehrendivision) derzeit Platz zwei hinter Ajax Amsterdam belegen. Zudem ist der Club aus der niederländischen Provinz Nordholland auch noch in der Europa League vertreten, wo er in der Zwischenrunde auf den österreichischen Vizemeister Linzer ASK trifft.

Grundsätzlich richtig sei die Entscheidung gewesen, das Turnier um den W&H-Cup von Sonntag auf Samstag zu verlegen, wie Börger mitteilt. „Am zweiten Sonntag im Januar haben wir Konkurrenz durch ein internationales Nachwuchsturnier in Neubrandenburg bekommen. Daran nehmen viele Bundesligisten teil.“ Nachdem die Preußen ihren Haupttermin nun schon zum dritten Mal auf den Samstag gelegt haben, bleibt dem Bundesliga-Nachwuchs die Option, beide Termine in Lengerich und Neubrandenburg wahrzunehmen.

► Der SC Preußen weist darauf hin, dass am Samstag nach dem Kick um den W&H-Cup ein „Moonlight-Turnier“ stattfindet, das untere Mannschaften aus der Umgebung bestreiten. Organisiert wird es von der „Zweiten“ des SCP.