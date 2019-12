Von 10 bis 18.30 Uhr stehen sich zunächst die Damen gegenüber, um den Nachfolger von SW Esch zu ermitteln. Vielleicht gelingt den Bezirksliga-Kickerinnen ja auch die Titelverteidigung.

Nachdem die Männer am Freitagabend in einer Zwischenrunde die acht Mannschaften für die heutige Endrunde ausgespielt haben, stehen sie sich ab 18.30 Uhr in zwei Gruppen gegenüber. Das Endspiel wird um 21.35 Uhr angepfiffen. Dann wird feststehen, ob der TuS Recke nach den Titelgewinnen in den beiden vergangenen Jahren den Hattrick geschafft hat oder sich eine andere Mannschaft die Hallenkrone aufsetzen darf.

Spannend war der Ausgang vor einem Jahr. Nachdem sich bei den Frauen der BSV Brochterbeck im Halbfinale noch souverän mit 5:2 gegen Teuto Riesenbeck durchgesetzt hatte, schaffte SW Esch anschließend die Überraschung und schaltete Titelverteidiger und Seriensieger Arminia Ibbenbüren mit 3:1 nach Neunmeterschießen aus. Dann ließen sich die Schwarz-Weißen auch im Endspiel gegen den klassenhöheren BSV nicht mehr die Butter vom Brot nehmen und siegten knapp mit 1:0.

Bei den Männern wurden beide Halbfinals und das Endspiel erst nach Neunmeterschießen entschieden. Im ersten Semifinale unterlag Arminia Ibbenbüren mit 3:4 gegen BSV Brochterbeck und der SC Dörenthe mit dem gleichen Ergebnis gegen TuS Recke. Damit stand wie bei den Frauen der BSV Brochterbeck im Endspiel, musste sich aber auch hier gegen den TuS Recke mit 2:3 geschlagen geben.

Seit 1987 wird der Hallenkreismeister bei den Männern ausgespielt. Bei den bisher 32. Ausspielungen gab es zehn verschiedene Titelträger. Rekordgewinner sind Preußen Lengerich und SF Lotte mit jeweils sieben Siegen. Die Frauen ermitteln ihren Hallenkreismeister seit 1989. Hier gab es bisher acht verschiedene Sieger mit dem Rekordinhaber Arminia Ibbenbüren, der bereits 17 Mal triumphierte.