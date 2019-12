Das war das Sportjahr 2019 im Tecklenburger Land in Bildern

Es gab Aufstiegsfeiern und Abstiegstränen, herausragende Leistungen, spannenden Turniere und vieles mehr. So ging es in 2019 los mit dem A-Juniorenturnier des VfL Ladbergen und endete – wie sich der Kreis eben schließt – mit dem traditionellen Nikolausturnen ebenfalls in Ladbergen. Dazwischen lag ein bunter Reigen an sportlichen Höhepunkten, ob Fußball, Handball, Radball und vieles mehr. Der Rückblick in Bildern vermittelt einen kleinen Eindruck vom Sportgeschehen in der heimischen Region.

Das Sportjahr 2019 im Tecklenburger Land in Bildern 1/23 Der SC Verl (weiße Trikots) gewann Anfang Januar das A-Juniorenturnier des VfL Ladbergen. Das Gastgeberteam wurde erst im Finale gestoppt. Foto: Uwe Wolter

Der Nachwuchs des Hamburger SV verteidigte am 2. Januarwochende seinen Titel beim W+H-Cup des SC Preußen Lengerich. Foto: Walter Wahlbrink

Der SC Staaen triumphierte beim Lengericher Kitzmann-Cup. Foto: Walter Wahlbrink

Im Jubiläumsjahr des THC Westerkappeln (50) gaben sich der TV Emsdetten und die HSG Nordhorn in der Westerkappelner Sporthalle ein Stelldichein. Foto: Jörg Wahlbrink

Der RSV Bergeslust Leeden richtete im Februar die Bezirksmeisterschaften im Kunst- und Einradfahren in Lengerich aus. Foto: Uwe Wolter

Am ersten Märzsamstag wurden auf der Lengericher Sportschau die Sportler des Jahres präsentiert. Foto: Uwe Wolter

Bei der 29. Sportschau erinnerte diese Gruppe an das Ende des Bergbaus auch im Tecklenburger Land. Foto: Uwe Wolter

Spannung bot wieder einmal das Leedener Radballturnier um den Amazone-Cup, der im April nach Österreich wanderte. Foto: Michael Kofort

Ismail Atalan (Mitte) und seine Mitstreiter Thomas Gorschlüter (links) und Joe Laumann sollten die Sportfreunde Lotte vor dem Abstieg retten. Doch das Glück war Lotte nicht mehr hold.... Foto: Manfred Mrugalla

Am 23. April machte der VfL Osnabrück im Heimspiel gegen den VfR Aalen den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt. Die Bremer Brücke wackelte im Freudentaumel. Foto: Mareike Stratmann

Anfang Mai feiert auch der TV Kattenvenne – und zwar den Aufstieg in die Handball-Landesliga. Foto: Jörg Wahlbrink

Reitturnier wie in Lienen boten in 2019 wie immer packenden Pferdesport. Hier sind ein Mal die Jüngsten in der Führzügelklasse zu sehen. Foto: Uwe Wolter

Alles aus: Jeron Al-Hazaimeh und die Sportfreunde Lotte tragen Trauer, als nach dem letzten Spiel im Mai gegen die Würzburger Kickers der Abstieg endgültig feststeht. Foto: Manfred Mrugalla

Ein letztes mal laufen die Lengericher Preußen am 26. Mai zu einem Bezirksligaspiel auf. Passend zum vorher feststehenden Abstieg gibt es ein 1:6 gegen Vorwärts Wettringen. Foto: Uwe Wolter

An Christi Himmelfahrt holt sich die ISV in Lengerich nach dem Sieg gegen den TuS Recke den Kreispokal. Foto: Alfred Stegemann

...und bei den Damen feiert Arminia Ibbenbüren. Foto: Alfred Stegemann

Noch einmal Party: SW Lienen schafft am letzten Spieltag in Riesenbeck den Aufstieg in die Kreisliga A. Foto: Walter Wahlbrink

Anfang September dröhnen in Lengerich die Motoren. Der Autocross-Cirkus dreht seine Runde auf staubiger Piste. Foto: Luca Pals

Endlich ist er da: Preußen Lengerich feiert im Oktober mit Bürgermeister Wilhelm Möhrke die Einweihung des neuen Kunstrasenplatzes. Foto: Günter Tierp

Oktober ist Laufzeit: Zum 29. Mal richtete der TV Hohne seinen Teuto-Lauf aus. Foto: Michael Kofort

Anfang November feiert der TSV Ladbergen seinen Sieg im Derby gegen den Aufsteiger TV Kattenvenne. Foto: Uwe Wolter

Am 16. November richtete Leopard Lengerich die 2. Fight Night aus. Dabei standen EM-Finalkämpfe der Kickboxer im Blickpunkt. Foto: Michael Kofort

Rund 360 Mädchen trafen sich am Nikolauswochenende Anfang Dezemner in Ladbergen, um ihr Können im Turnen zu zeigen. Foto: Anne Reinker