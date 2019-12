Die Fußball-Saison auf dem Feld befindet sich im Winterschlaf. Der Budenzauber hat das Sagen. Und da richtet die DJK Arminia Ibbenbüren wieder das am besten besetzte Hallenturnier des Münsterlandes und nördlichen Westfalens aus. Vom 10. bis 12. Januar 2020 bitten die Arminen zum 33. Hallenfußball-Festival in die Kreissporthalle. Das Feld steht. Ein Drittligist, drei Regionalligisten und zwei Oberligisten bilden das Gerippe, das der Vorturniersieger und der Gastgeber vervollständigen.

Wie in den Vorjahren werden neben dem eigentlichen Festival sechs weitere Turniere angeboten. Der Reigen beginnt am Freitagabend, 10. Januar, mit einem Turnier für 16 B- und C-Kreisligisten. Weiter geht es am Samstagvormittag mit einem hochkarätig besetzten Turnier für B-Mädchen, ehe nachmittags das Vorturnier über die Bühne geht. Anschließend kämpfen sechs Ü50-Altherren- und B-Junioren-Teams um Pokalehren. Für die nötige Einstimmung des Sonntags sorgen die D-Juniorinnen, ehe am Nachmittag Fußballprofis ihr Können vor voll besetzten Rängen beim Hauptturnier zeigen.

Insgesamt 23 Mannschaften stehen sich am Samstag und Sonntag gegenüber und kämpfen um die Wanderpokale beim 33. Hallenfußball-Festival. Die Gruppenauslosung lässt dabei bereits auf spannende Begegnungen hoffen. Am Samstag treffen 16 Teams aus dem Tecklenburger Land in vier Gruppen aufeinander, die um den letzten freien Platz im Hauptturnier am Sonntag kämpfen. Der ist äußert begehrt, besteht dann doch die Möglichkeit, sich mit echten Fußballprofis zu messen. Im Vorjahr machte, und das zum dritten Mal in Folge, der TuS Recke das Rennen. Im Finale setzten sich die TuSler mit 3:1 gegen Preußen Lengerich durch.

Die Zuschauer am Sonntag dürfen sich auf ein erstklassiges Teilnehmerfeld freuen. Neben dem Vorturniersieger und Gastgeber Arminia ist Stammgast Werder Bremen U21 (Bremenliga) dabei. Aus den Niederlanden kommt wieder Jong NEC Nijmegen aus der (Beloften Eredivisie, 3. NL-Liga). Natürlich ist Titelverteidiger RW Oberhausen aus der Regionalliga West mit an Bord. Auf den Turniersieg hoffen auch die Liga-Konkurrenten der Sportfreunde Lotte. Erstmals in Ibbenbüren vertreten ist der SSV Jeddeloh aus der Regionalliga Nord. Nach vielen Jahren in Ibbenbüren wieder dabei ist der FC Eintracht Rheine, Tabellenvierter der Oberliga-Westfalen.

Titelverteidiger ist das Regionalliga-Spitzenteam RW Oberhausen, das vor einem Jahr einen 5:1-Finalerfolg gegen die Sportfreunde Lotte feierte. Rang drei ging an den furios aufspielenden Gastgeber Arminia, der in einem packenden kleinen Finale Schalkes U23 niederrang.

Beginn ist um 13.45 Uhr mit der Vorstellung der Mannschaften, die mit Minikickern und F-Junioren in die Halle einlaufen werden. Der Anpfiff zum ersten Spiel erfolgt um 14 Uhr. Das Finale beginnt um 18.45 Uhr.

Am Samstag geht es mit dem Vorturnier um 13.30 Uhr los. Schon hier deutet sich echter Budenzauber an. 16 Mannschaften aus dem Fußballkreis Tecklenburg sind hochmotiviert und wollen ins Hauptfeld einziehen. Freuen dürfen sich die Fußball-Enthusiasten auch auf den Sonntagvormittag. Dann steigt ab 9 Uhr das Turnier für D-Mädchen, das damit den Aufgalopp bildet für das eigentliche Hallenfußball-Festival am Nachmittag, zu dem 1500 Zuschauer erwartet werden.