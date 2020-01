Ein Sieg dort wäre schon ein kleiner Befreiungsschlag gewesen. Stattdessen musste der Landesliganeuling auf dem drittletzten und damit ersten Abstiegsplatz überwintern. Jetzt steht am Sonntag um 17 Uhr in heimischer Halle am Ölberg das vorletzte Duell der Hinrunde auf dem Terminplan. Zu Gast ist der Tabellenzehnte Westfalia Kinderhaus .

Bis auf das Auftaktspiel zu Saisonbeginn verließen die Kinderhauser fremdes Hallenparkett stets als Verlierer. Im letzten Spiel vor der Pause punktete das Team aber im Kellerduell gegen den Vorletzten SuS Neuenkirchen (31:26). Mit 8:14 Punkten steht Kinderhaus vor dem Gastspiel in Kattenvenne zwei Punkte besser da, als die Schulte-Sieben. Und vor Wochenfrist holte sich die Westfalia den Titel des Stadtmeisters von Münster.

„Das ist ein wichtiges Spiel gegen einen direkten Mitkonkurrenten zu Hause, also muss ein Sieg her“, zeigt TVK-Co-Trainer Stefan Hülsmeier die Richtung an. Seit einer Woche befindet sich der TVK wieder im Training. „Wir haben gut trainiert“, ist für Hülsmeier von der Seite her alles im Lot. Zwischen den Feiertagen sei zudem jeder Einzelne freiwillig gefordert gewesen, etwas für seinen Fitnessstand zu tun. Personell gibt es auch keine großen Probleme. „Bis auf Nils Alke sind alle fit“, vermeldet Hülsmeier praktisch Vollbesetzung für den Sonntagabend.

Für den TV Kattenvenne stehen mit dem Spiel gegen Westfalia Kinderhaus am Sonntag sowie am zwölften Spieltag zum Hinrundenabschluss gegen SuS Neuenkirchen schon fast Wochen der Wahrheit ab. Sollte das Team des zum Saisonende scheidenden Trainers Florian Schulte beide Spiele gewinnen, sieht es im Kampf um den Klassenerhalt schon wieder wesentlich besser aus. Aber auch im günstigsten Fall wird es eine enge Kiste werden, wenn drei Mannschaften am Ende absteigen müssen.