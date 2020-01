Geschichte wiederholt sich, so auch am Freitagabend, dem Eröffnungstag der Hallenfußballserie des SC Preußen Lengerich. Mit dem Fußball-Klassiker „Humba Täterä“ feierten die D-Junioren der Warendorfer SU nach dem 3:0-Finalsieg gegen den Osnabrücker SC kurz vor 21.30 Uhr den Einzug ins Hauptturnier um den W&H-Cup 2020. Ähnlich hatte es im vergangenen Jahr ausgesehen, denn auch da hatten sich die Jungs aus der Kreisstadt qualifiziert, um tags darauf im „Konzert der Großen“ mitzumischen. Dort treffen die Warendorfer in Vorrundengruppe C am Samstag auf Arminia Bielefeld, KFC Uerdingen, den VfL Wolfsburg und den FC Emmen aus den Niederlanden.

„Es hat großen Spaß gemacht. Allein schon deshalb, weil es ein tolles Turnier ist“, freute sich Thorsten Fluck, der mit Dirk Hütig und Manuel Mönningmann das Trainerteam der Warendorfer D-Junioren bildet.

Dabei hatte es anfangs nicht danach ausgesehen, als sollte dem Tabellendritten der Bezirksliga ein solcher Durchmarsch gelingen, denn im ersten Spiel setzte es gegen den späteren Finalgegner OSC eine 1:2-Niederlage. Doch das folgende Gruppenspiel gegen die JSG Hagen/Niedermark nutzte die WSU, um sich mit einem 8:0-Sieg auf die heiße Phase einzustimmen. Es folgte ein 4:0 gegen die Sportfreunde Lotte, sodass sich die Warendorfer als Tabellenzweiter der Gruppe A hinter Gruppensieger OSC für das Halbfinale qualifizierten.

In Gruppe B marschierte Bezirksligist SC Greven 09 mit der vollen Ausbeute von neun Punkten ins Halbfinale. Im letzten und entscheidenden Vorrundenspiel sicherte sich Borussia Emsdetten durch einen 4:2-Sieg gegen Eintracht Mettingen als Gruppenzweiter noch die Halbfinalteilnahme.

Dort fiel die Entscheidung in der Partie zwischen Greven 09 und der Warendorfer SU erst in der Verlängerung, in der die WSU mit 1:0 siegte. Der OSC bezwang Borussia Emsdetten mit 2:0, doch im Finale waren die Osnabrücker gegen Warendorf chancenlos. Zum Gelingen des ersten Turniertages trug auch Preußens Nachwuchs-Schiedsrichter Jan Büscher bei, der eine tadellose Leistung ablieferte.