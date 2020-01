Und wieder musste sich der Regionalligist vom Autobahnkreuz geschlagen geben. Durch ein Strafstoßtor in der 77. Minute verloren die Blau-Weißen mit 0:1.

SFL-Coach Ismail Atalan nutzte den zweiten Test, um auf mehreren Positionen zu experimentieren. So ließ er Außenverteidiger Fabian Gmeiner im Mittelfeld auflaufen und Leon Demaj durfte sich in der Offensive versuchen. Im Tor stand in der Startelf U 23-Schlussmann Max Samusch, der seit dem krankheitsbedingten Ausfall von Stammkeeper Alexander Eiban als Ersatztorwart eingesprungen war. So sollte er für den Ernstfall Spielpraxis und Erfahrungen auf diesem hohen Niveau sammeln. „Das hatte er sich auch verdient“, begründete Atalan den Einsatz. Insgesamt kamen alle Spieler, die mit nach Paderborn gefahren waren, zum Einsatz.

Dass die Sportfreunde am Ende mit leeren Händen dastanden, lag einmal mehr an ihrer Abschlussschwäche. So vergab Kapitän Alexander Langlitz in der 72. Minute vom Elfmeterpunkt aus die beste Gelegenheit zur Gästeführung. Fünf Minuten später machten es die Paderborner besser, als sie einen Foulelfmeter zum 1:0 verwandelten.

Atalan hatte vor der Fahrt nach Paderborn gefordert, diesmal mehr Chancen zu kreieren. „Wir haben es aber nach einer intensiven Trainingswoche nicht geschafft, mehr Intensität und Tempo auf den Ball zu bekommen“, kritisierte der Coach nach dem Spiel.

Zu allem Überfluss verletzten sich zwei weitere Spieler. Während Atalan hofft, dass sich Mittelstürmer Jegor Jagupov, der auf dem stumpfen Kunstrasen umgeknickt ist, nur eine Prellung zugezogen hat. Bei Tim Möllers Knieverletzung befürchtet der Fußballlehrer dagegen Schlimmeres.

Das nächste Testspiel bestreiten die Sportfreunde am kommenden Mittwoch (18 Uhr), 15. Januar, beim Nord-Regionalligisten BSV Rehden.