Durch die Niederlage bleibt der Landesliga-Aufsteiger auf dem drittletzten und damit ersten Abstiegsplatz kleben. Glück im Unglück für den TVK: auch die Konkurrenz im Tabellenkeller verlor ihre Spiele.

Die erste Halbzeit gehört e den Gastgebern, die ständig in Führung lagen, zeitweise mit drei oder vier Toren. Auch kurz vor der Pause führte die Schulte-Sieben mit 16:13, ließ Kinderhaus aber noch auf 15:16 herankommen. So ging es nur mit einem knappen Vorsprung zum Pausentee.

Nach Wiederanwurf bliebe s eine enge Angelegenheit. Kinderhaus glich sofort zum 16:16 aus. Mehrfach verpasste der TVK in der Folgezeit nach eigenen Führung dieser auszubauen. Nur beim 20:18 nach 41 Minuten führten die Hausherren zwischenzeitlich mit zwei Toren Vorsprung. Aber Kinderhaus ließ sich nicht abschütteln und glich wieder aus. In der 57. Minute gingen die Gäste sogar erstmals am Sonntagabend in Führung (23:22). Diesmal drehte der TVK in Person von Jan Glasneck den Spieß wieder um, der für die erneute Kattenvenner Führung (24:23) in der 54. Minute sorgte.

Nach der roten Karten gegen Gästespieler Michel Schulz (57.) setzte Alexander Kipp den fälligen Siebenmeter an den Pfosten. Stattdessen ging Kinderhaus mit 26:24 in Führung rund anderthalb Minuten vor Schluss. Das war quasi die Vorentscheidung. Nico Poster konnte noch zwei Mal verkürzen, am Ende machte David Honerkamp acht Sekunden vor der Schlusssirene alles klar für Münsters Stadtmeister.

„Das ist bitter“, konnte TVK-Coach Florian Schulte kurz nach Abpfiff seine Enttäuschung nicht verbergen. „Wir hatten alle Trümpfe in der Hand. Aber der Kopf war nicht ganz frei, Kinderhaus gewinnt das hier völlig verdient“, so der Kattenvenenr Trainer.

Am kommenden Samstag (19.15 Uhr) muss der TVK zum Kellerduell nach Neuenkirchen reisen.

TVK-Tore: N. Postert (6), Segger (6), J. Glasneck (5), Kipp (4), M. Glasneck (2), Peters (2) und Hukriede (1).