Der DFB-Stützpunkt in Ibbenbüren-Dörenthe wurde 2002 zur Förderung junger Talente in der hiesigen Region eingerichtet. Klaus Burandt ist seit vielen Jahren dabei und trainiert in diesem Jahr die U 13 des Fußballkreises Tecklenburg, die im Herbst auf dem Feld Vize-Westfalenmeister wurde. Am Rande des Turniers unterhielt sich unser Redaktionsmitglied Heiner Gerull mit Burandt über die Perspektiven des Jahrgangs.

Was ist das Herausforderndste, wenn man Stützpunkttrainer einer U 13 ist?

Klaus Burandt: Ich denke, dass die Arbeit, die wir machen, eine Entwicklungsarbeit ist, indem wir die besten Spieler des Kreises zusammenziehen und ihnen durch zusätzliches Training am Stützpunkt die Möglichkeit bieten, sich weiterzuentwickeln. Für mich war immer die Herausforderung, dass wir uns gut präsentieren und dass jeder sich individuell weiterentwickelt.

Warum ist es bei Ihnen gerade die U 13 geworden?

Burandt: Es ist so, dass jeder Stützpunkttrainer einen Jahrgang drei Jahre begleitet und er dann wieder unten beginnt. Wir haben uns für diese Variante ausgesprochen, weil sich die Spieler an einen Trainer auch gewöhnen müssen. Ich habe diesen Jahrgang 2018 übernommen und begleitete ihn 2020 in die nächsthöhere Altersstufe, wo er dann mit dem Nachwuchs des Jahrgangs 2006 zusammengeführt wird.

Worin unterscheidet sich Stützpunkttraining von vereinsspezifischem Training?

Burandt: Das unterscheidet sich dadurch, dass wir immer zu bestimmten Themen trainieren. Der DFB gibt vor, welche Schwerpunkte wir in welchen Jahrgängen setzen sollen. In diesem Rahmen müssen wir uns bewegen, und das tun wir auch.

Wie ist der aktuelle Jahrgang einzustufen?

Burandt: Das ist schon ein guter Jahrgang, der 2007er. Wahrscheinlich ist es so, dass uns der eine oder andere Spieler im Sommer in Richtung der Nachwuchsleistungszentren der großen Vereine verlassen wird, aber das ist letztlich ja auch das Ziel. Wer das Zeug dazu hat, der soll dann auch seine Chance nutzen.