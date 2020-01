Top-Clubs müssen improvisieren

In der Altersklasse U 12 und U 13 ist das nicht so einfach. Denn während sich die A- und B-Junioren in Bundesligen auf vergleichsweise hohem Niveau messen und auch die C-Junioren in Regionalligen gefordert werden, gibt es in den unteren Altersstufen noch keine überregionalen Spielklassen. Besonders für die Bundesliga-Nachwuchsmannschaften ist das ein Problem. Sie müssen Lösungen finden, um adäquate Gegner für ihre Profis in spe zu finden.

„Ich werde dieses Turnier in Lengerich weiterempfehlen. Die Organisation war top, und auch die Gegner waren sehr ordentlich“, sagte Wolfsburgs Coach Raphael Koletzko. Es waren Mannschaften, die der Kragenweite des VfL-Nachwuchses entsprachen. In den Wochen während der Winterpause befinden sich die „jungen Wölfe“ deshalb öfters auf Reisen, um ähnliche Turniere zu spielen.

Im Fußballkreis Wolfsburg geht es in der Altersklasse D-Junioren nur bis zur Kreisliga. In der der VfL aber nur mit einer Mädchenmannschaft vertreten ist. Mit ihrer U 13 spielen die Wolfsburger in der nächsthöheren Altersklasse in der C-Junioren-Bezirksliga Braunschweig – wo sie trotz des Umstandes, dass ihre Spieler im Schnitt zwei Jahre jünger sind als die Gegner – souveräner Spitzenreiter sind.

Auch der Hamburger SV verzichtet aus ähnlichen Gründen auf die Meisterschaftsrunde in der Bezirksliga des Stadtstaats Hamburg. „Wir spielen mit unserer U 13 gegen andere norddeutsche Leistungszentren“, erklärte Trainer Daniel Wächtler schon vor dem Turnier in Lengerich.

Improvisieren müssen auch die westdeutschen Clubs. Für die D-Junioren des SC Preußen Münster ist in der Bezirksliga Schluss. Dort, wo bekanntlich auch der Nachwuchs des SC Preußen Lengerich spielt.

Immerhin gibt es in den Altersklassen U 12 und U 13 den sogenannten Junioren-Nachwuchs-Cup, bei dem die erfolgreichsten Nachwuchsteams auf westdeutscher Ebene ihre Champions ermitteln. Beim jüngeren D-Junioren-Jahrgang (U 12) treffen Borussia Mönchengladbach und Rot-Weiß Essen aufeinander, bei der U 13 sind Bayer Leverkusen, Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach und der SC Paderborn unter den letzten vier.