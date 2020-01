Eigentlich hatte die Prognose auf Regen gedeutet, doch pünktlich zum Trainingsbeginn verzogen sich langsam die Wolken und die Sonne kam heraus. „Das hat natürlich gut gepasst. Da freut man sich, wenn man auf den Platz tritt und die Sonne rauskommt“, sagte Kapitän Marc Heider , der wie seine Teamkollegen bisher rundum zufrieden ist mit der Unterkunft und dem Trainingsgelände: „Die Bedingungen sind optimal“, betonte der Offensivmann.

Am Dienstagmorgen stand vor allem die Ballarbeit im Mittelpunkt. „Spielform mit dem Ball ohne Torhüter, um reinzukommen und Sachen zu verfeinern, an den wir noch arbeiten müssen“, erklärte Heider. Die Torhüter trainierten diesmal mit Rolf Meyer extra auf einem Rasenstück hinter dem Trainingsgelände. Sebastian Klaas arbeitete nach seiner Oberschenkelzerrung im Kraftraum an seiner Form.

Auch einige Fans hatten sich eingefunden – insgesamt zwei Zuschauer beobachtete das Training bei bestem Wetter, plauderten zwischendurch locker mit Zeugwart Mario Richter und danach mit einigen Spielern und dem Coach. Zuvor aber ließ Daniel Thioune seine Jungs fast zwei Stunden schwitzen, bis er die Einheit mit einem scherzhaften: „So, Jungs, einpacken! Ich hab keine Lust mehr“ beendete. Am Abend steht ein weiteres Training auf dem Programm. Morgen geht es dann zum ersten Testspiel. Gegner ist der FC Aarau.