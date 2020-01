Die Ladberger hatten den starken Steinfurter B-Ligisten Fortuna Emsdetten (aktuell Tabellenzweiter mit 113:4 Toren!) zu Gast und verloren knapp mit 0:1. „Das war ein richtig gutes Vorbereitungsspiel mit viel Tempo“, meinte VfL-Trainer Andreas Habben. „Das war ein guter Aufgalopp für die erste harte Trainingswoche.“ Nach mehreren Trainingseinheiten unter der Woche bestreitet der VfL Ladbergen am kommenden Sonntag im Stadion an der Königsbrücke sein nächstes Testspiel Zu Gast ist dann der BSV Brochterbeck.

Der SC Preußen Lengerich setzte sich am Freitagabend in einer torreichen Partie mit 7:4 gegen den Bezirksligisten Cheruskia Laggenbeck durch. Martin Fleige eröffnete den Torreigen bereits in der achten Minute. Felix Stehr glich nach 20 Minuten aus. Mit einem Doppelschlag – Domnic Dohe (25.) und Timo Zimmermann (27.) – erhöhte die Heemann-Elf auf 3:1, ehe Stehr (34.) für den SVC wieder verkürzte. Im zweiten Durchgang markierte Dohe das 4:2 (48.), Fleige traf zum 5:2 (54.) und Sebastian Küppers erhöhte auf 6:2 (70.). Moritz Peters (74.) und Stehr mit seinem dritten Treffer verkürzten auf 4:6. Den Endstand stellte Hendrick Schroth (89.) sicher. „Wir haben viel ausprobiert. Das war ein verdienter Sieg über 90 Minuten“, meinte SCP-Coach Pascal Heemann. Am kommenden Sonntag steht das nächste Testspiel an. Um 14.30 Uhr ist der SC Peckeloh im Stadion an der Münsterstraße zu Gast.

In der Meisterschaft geht es für den SCP schon 9. Februar mit dem Nachholspiel bei SW Esch los. Eine Woche später erfolgt der offizielle Rückrundenstart mit dem Derby gegen den VfL Ladbergen.