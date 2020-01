„Wir sind wir glücklich, die Hinrunde ist beendet und wir stehen auf einem Nichtabstiegsplatz, das macht Mut und Laune auf die Rückrunde“, sagte ein gelöst wirkender Florian Schulte , Trainer des TV Kattenvenne , nach dem 32:27-Sieg am Samstagabend beim SuS Neuenkirchen. Es war der insgesamt vierte Saisonsieg in der Landesliga für die Kattenvenner.

Bis zur 22, Minute war es ein ausgeglichenes Spiel. Die Führung wechselte ein paar Mal hin und her. in den letzten acht Minuten der ersten Halbzeit setzte sich der TVK dann nach und nach ab und ging schließlich mit einer 17:12-Führung in die Pause. Diesen Vorsprung ließen sich die Gäste dann auch bis zum Schluss nicht mehr nehmen. Neuenkirchen kam nicht mehr auf Tuchfühlung heran.

„Wir haben ein sehr konzentriertes Spiel abgeliefert. Der Grundstein für den Sieg lag in einer sehr überzeugenden Deckung und einem gut aufgelegten Hendrik Peters im Tor kombiniert mit der Bereitschaft der Mannschaft eine konzentrierte erste und zweite Welle zu spielen“, führte Florian Schulte als Gründe für den Sieg an. „Mit Nico Postert und Malte Glasneck hatten wir wei eiskalte Abschlussspieler, die dem Spiel ihren Stempel aufsetzten. Insgesamt geht der Sieg auch in der Höhe in Ordnung, wobei wir noch Potenziale in der Rückwärtsbewegung haben“, so der TVK-Coach. „In der Rückrunde wollen wir uns weiter verbessern, unsere Schwächen minimieren und Stärken ausbauen. Das Ziel Klassenerhalt bleibt somit erstmal möglich und im Blick.“

Durch den Sieg im Kellerduell in Neuenkirchen – die Gastgeber fielen auf den letzten Platz zurück – kletterte der TVK auf Rang elf punktgleich mit SF Loxten 2. Am kommenden Sonntag (17 Uhr) kommt es in Kattenvenne zum Münsterlandderby gegen den TV Friesen Telgte. Das Hinspiel hatte der TVK knapp mit 28:29 verloren.

TVK-Tore: M. Glasneck (7), Kipp (7), N. Postert (5), Segger (5), Reiser (3/3), M. Postert (2), Hukriede (2) und Bovenschulte (1).