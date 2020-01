Ladbergen -

Nach 30 Minuten sprach am Samstagabend im Schulzentrum in Telgte im Münsterlandderby der Handball-Landesliga alles gegen die Gäste vom TSV Ladbergen. Doch in der zweiten Hälfte drehte die Kaiser-Sieben nach 9:14-Pausenrückstand den Spieß um, und gewann noch mit 28:26.