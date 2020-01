Um Erfahrungen und Tipps untereinander auszutauschen, wurden zunächst gemischte Teams aus beiden Vereinen gebildet. In einem kurzweiligen und spaßigem Turniermodus konnten sich daraufhin diese neu zusammengestellten Mannschaften messen.

Zum Abschluss kam es dann zum direkten Vergleich der beiden Vereine. Der deutsche Meister setzte sich schließlich in einem umkämpften Spiel knapp mit 2:0 durch. Dennoch zeigte sich Übungsleiter Alexander Kratzke nach der ersten Bewährungsprobe zufrieden mit der Leistung seines Teams und sieht es für den noch nicht terminierten Bundesligastart gut gerüstet.

Bis dahin steht das Training immer montags um 17.30 Uhr in der Margarethenhalle wieder im Vordergrund. Wer Interesse an dieser dem Hockey ähnlichen Sportart hat, mindestens 16 Jahre alt ist und Spaß am Umgang mit Schläger und Ball hat, ist ebenfalls herzlich zum „Schnuppertraining“ eingeladen.