Lengerich -

Die Bezirksliga-Handballer der HSG Hohne/Lengerich haben ihre dramatische Talfahrt am Samstagabend in Telgte beendet. Nach jahresübergreifend fünf Niederlagen in Folge feierten die Bieletzki-Mannen bei der Reserve des TV Friesen Telgte (21:19) endlich wieder einen Sieg.