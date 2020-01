Am Ende fehlten dem TSV Alternativen auf der Bank, um den über 45 Minuten behaupteten Vorsprung ins Ziel zu retten.

Sicherlich war die Niederlage bitter, denn die Ladbergenerinnen mussten sowohl Münster 08 als auch den BSV Roxel tabellarisch an sich vorbeiziehen lassen, weshalb sie von Rang zwei auf Platz vier absackten. Dennoch: Trotz des am Ende deutlichen Ergebnisses enttäuschte die dezimierte TSV-Mannschaft nicht. Vor allem die jungen Kräfte, die für die verletzten Leistungsträgerinnen Lina Fiege, Alissa Eppe und Theresa Untiet in die Bresche gesprungen waren, erledigten ihre Jobs tadellos. Tatsächlich war es so, dass dem TSV die eine oder andere Spielerin mehr auf der Bank gutgetan hätte. Doch das waren Umstände, die der aufgrund der vielen Verletzungen reduzierte Kader nicht beeinflussen konnte.

Sparta begann stark, trat mit der Überzeugung eines Spitzenreiters auf und ging rasch mit 3:0 in Führung. Doch schon bald zeigte sich, dass der TSV sich nicht kampflos seinem Schicksal ergeben wollte. In der sechsten Minute glich Laura Schlathölter zum 3:3 aus, und mit ihrem dritten Treffer in Folge brachte dieselbe Spielerin den TSV mit dem Treffer zum 5:4 (9.) erstmals nach vorne. Den Vorsprung verteidigten die Gäste, denn zur Halbzeit stand es 17:15.

Nach dem Seitenwechsel zogen die Ladbergerinnen sogar auf 20:17 (33.) davon. Bis zur 45. Minute stand das Spiel beim zwischenzeitlichen 24:24 auf des Messers Schneide. Dann aber machten sich die physischen Vorteile der Münsteranerinnen bemerkbar. In der 49. Minute setzten sie mit dem 29:25 erstmals auf vier Tore ab. Da sich beim TSV in Schlussphase in zunehmendem Maße ein Kräfteschwund bemerkbar machte, baute Sparta seine Führung bis zum 37:31-Endstand kontinuierlich aus.

Für den TSV trafen: Ehmann (5), Kattmann (1), Rehkopf (11/3), Wüller (7/3), Schlathölter (6).