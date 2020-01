Dabei fiel das Ergebnis knapper aus, als der Spielverlauf eigentlich war. In der ersten Halbzeit legten die JSG-Jungs los wie die Feuerwehr und erspielten sich eine sichere 15:9-Führung, ließen den Gegner aber in der Folge bis zur Pause wieder auf 18:16 herankommen. In der zweiten Halbzeit erspielten sich Finn Hörnschemeyer und Co. eine deutliche 29:19-Führung, doch ab da an wollte nicht mehr viel gelingen. So kam der Gegner noch einmal ganz dicht heran und es entwickelte sich ein Krimi, den die JSG mit dem 31:30 Sieg glücklich für sich entschieden.

„Nach der Zehn-Tore-Führung waren die Jungs wohl selbst erschrocken wie gut sie spielen können. Danach haben wir wohl ein wenig zu früh und zu weit in den Eco-Modus geschaltet. Sei es drum, der Sieg tut allen gut“, so ein am Ende erleichterter Trainer.

Die weibliche B 2 gewann ihr Heimspiel gegen die SG Sendenhorst am Sonntag mit 20:17 nach einer 10:6 Halbzeitführung. Nach einer deutlichen Niederlage im Hinspiel zeigten die Mädels eine gute Abwehrleistung und spielten sich im Angriff immer wieder frei. Auch die beiden C-Jugendlichen Sophie Poggemeier und Lina Lindemann haben ihren Teil zum Erfolg beigetragen.

Die männliche B 1 spielte in Sassenberg und gewannen 34:30. „Die erste Halbzeit verschliefen die Jungs, es gab viele Tore aus der zweiten Reihe und wir bekamen das Kreisläuferspiel nicht in den Griff“ so Lars Bovenschulte vom Trainerteam. Mit 16:16 ging es in die zweite Halbzeit, ab da lief es besser und etwas runder.

Mit einem Punkt (15:15) kam die männliche D 3 aus Roxel zurück. Die weibliche E-Jugend nahm an einem Turnier in Münster-Kinderhaus teil. Erster Gegner war die DSKE Hiltrup, das gewannen die Mädels mit 10:3. Hochmotiviert ging es ins zweite Duell gegen Kinderhaus. Hier verlor das Team mit 6:9.