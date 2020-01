„Köln stellt eine eingespielte Mannschaft, die technisch und taktisch zum Besten gehört, was die 3. Liga zu bieten hat“, begründet Rusche.

Zudem gehen die Tebus personell weiter auf dem Zahnfleisch. Tim Gilke (verletzt) und Pascal Wunderle (beruflich) fallen weiter aus. Fabian Stroot hat sich gegen Hürth wohl einen Bänderriss im Knöchel zugezogen und fällt länger aus. Gleiches gilt für Maxi Pelle, den eine Hüftverletzung lahmlegt. Zwar kehrt Christian Röttker zurück, der trainierte nach seinem fast achtwöchigen Krankheitsausfall gestern erstmals wieder. Er steht aber gewiss noch nicht bei 100 Prozent. Als Libero rückt deshalb auch Julian Keller aus der zweiten Mannschaft nach. Thorsten Loismann, der sich gegen Hürth ebenfalls verletzte, und Mats-Ole Schulz, der ganz passen musste, stehen zwar zur Verfügung, sind aber nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte.

„Vor diesem Hintergrund müssen wir abwarten, wie sich das Spiel entwickelt“, erklärt Mathias Rusche . Die Flinte voreilig ins Korn werfen will er aber nicht. „Es ist ein ganz dickes Brett, das wir da zu bohren haben. Wenn wir aber einen guten Start hinlegen, ist alles möglich.“ Das hat im Hinspiel funktioniert, als die Tebus mit 3:1 triumphierten.

Aber Rusche spricht in höchsten Tönen vom heutigen Gegner: „Das sind Kämpfernaturen da in Köln. Die sind eingespielt und körperlich dominant.“ Auch wenn der FCJ derzeit „nur“ auf dem fünften Platz noch hinter den Tecklenburger Land Volleys rangiert, zählen für den Tebu-Coach die Rheinländer zu den Top Drei. In jedem Fall ist der Aufsteiger aus dem Kölner Stadtteil Junkersdorf sehr ambitioniert.

Die unglückliche Niederlage gegen Hürth in der Vorwoche wurde analysiert und ist abgehakt. Nun blicken die Tebus nach vorn. Nach der Partie in Köln steht eine Pause an. „Da können sich die angeschlagenen Spieler endlich ein wenig erholen. Am 8. Februar sind die Tebus dann zu Gast beim souveränen Spitzenreiter SVG Lüneburg II. „Auch dann liegt der Druck eindeutig beim Gegner“, freut sich Mathias Rusche auf zwei Spiele, in denen seine Mannschaft nichts zu verlieren hat.