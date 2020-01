Die Hausherren stellten gewiss keine Übermannschaft, wie zuletzt verschliefen die Tebus aber die Anfangsphase völlig. Anders als vor einer Woche gegen Hürth zog sich die Lethargie des TE-Team am Samstag bis in den zweiten Satz hinein. „Wir wollten von Beginn an richtig Druck aufbauen und der Partie den Stempel aufdrücken“, gab Rusche seinen Matchplan preis. „Dieser Schuss ist aber komplett nach hinten losgegangen.“

Der FCJ war von Beginn an hellwach und setzte die Tebus sofort unter Druck. Die hatten der Kölner Power weder im Block noch per Aufschlag etwas entgegenzusetzen. Nach 21 Minuten fuhren die Hausherren den ersten Satz mit 25:17 und nach weiteren nur 16 Minuten den zweiten mit 25:9 ein.

Erst im dritten Satz fanden die Gäste ihre spielerische Linie. Vor allem Christian Rötker wusste zu gefallen. Der hatte nach mehrwöchiger Verletztungspause am Freitag erstmals wieder trainiert und spielte komplett durch. „Das hat er richtig gut gemacht“, lobte Mathias Rusche seinen Libero. Mit 25:19 fuhren die Tebus den ersten Satzgewinn ein. Diesen Flow konnten sie aber nicht in den vierten Abschnitt transportieren. Die Hausherren besannen sich nun wieder ihrer Stärken, fanden immer wieder über die Außenpositionen die nötigen Lücken, da hier der Tebu-Block einfach keinen Zugriff mehr fand und feierten mit dem 25:22-Satzgewinnen schließlich den 3:1-Sieg.

„Es war vielleicht mehr drin“, blickt Rusche zurück. „Aber wenn man den Spielbeginn so verpennt wir wir, muss man sich über die Niederlage nicht wundern.“ Nach einer einwöchigen Pause sind die Tebu-Volleys am 8. Februar zu Gast beim souveränen Spitzenreiter SVG Lüneburg II.

Tecklenburger Land Volleys: Graw, Frehe, Loismann, Niemöller, Rötker, Walke, Fischer, Schulz, Gartemann.