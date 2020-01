Begeisterung trägt den TV Kattenvenne zum 31:30

Riesenbegeisterung in der Kattenvenner Ölberg-Arena. Mit einem 31:30 (17:16) gegen den TV Friesen Telgte fuhr der TVK den zweiten Sieg in Folge ein und untermauerte seine Ambitionen auf den Klassenerhalt in der Handball-Landesliga.

Allein schon die Auflistung der Torschützen gab am Sonntagabend Aufschluss darüber, wo der Schlüssel zum Erfolg lag. Gleich zehn Akteure trugen sich in die Torschützenliste ein. Diese Kompaktheit und Ausgeglichenheit verhalfen dem heimischen Vertreter zu einem knappen, jedoch verdienten Sieg.

Sicherlich bedarf es auch einer Portion Glück, wenn man einen Sieg mit einem Treffer Differenz nach Hause schaukelt. Dennoch verdienten sich die Kattenvenner diese zwei Punkte, weil jeder einzelne Akteur in jeder Phase des Spiels bereit war, alles zu geben für diesen Erfolg. Das spürten auch die Zuschauer, denn es dauerte nicht lange, bis der Funke der Begeisterung auf die 274 Besucher übersprang.

„Wir sind superglücklich über diesen Sieg. Wenn man gegen Telgte gewinnt, dann sind das sicherlich Bonuspunkte. Aber die nehmen wir gerne mit“, resümierte TVK-Trainer Florian Schulte. „Es gab einige brenzlige Situationen, in denen Widerstandskraft vonnöten war“, merkte der Coach zudem an, womit er zugleich eine Tugend seiner Mannschaft ansprach, die ihnen am Ende zu zwei wertvollen Punkten verhalf. Diese Energie ist wahrlich eine gute Basis und zugleich ein Signal, um in der Klasse zu bleiben.

In der ersten Halbzeit schickten sich die Telgter bei einer 11:9-Führung an, das Zepter in die Hand zu nehmen. Auch im zweiten Durchgang schien der Gast in seinem ersten Spiel unter der Regie seines neuen Trainers Alpar Yegenyes bei eigener 25:23-Führung einem Sieg zuzusteuern.

Doch jeder einzelne Kattener sprang über seinen Schatten und stemmte sich gegen die drohende Niederlage. Alexander Kipp und Lars Bovenschulte sorgten zunächst für den 25:25-Gleichstand. Und als Kevin Reiser wenige Minuten vor dem Ende einen Siebenmeter zum 30:28 verwandelte, war dem TVK der Sieg nicht mehr zu nehmen. Kipp brachte schließlich den Treffer zum 31:29 an, den Telgtern lief nun die Zeit davon. Sie vermochten lediglich noch auf 30:31 zu verkürzen.

Die Kattenvenner agierten mit unterschiedlichen Deckungsvarianten. Sie begannen mit einer 6:0-Formation und stellten zwischenzeitlich auf ein 5:1-System um. Der TV Friesen kam zwar trotzdem auf 30 Tore, doch der TVK fand mit seinem gleichermaßen flexiblen wie aggressiven Angriffsspiel stets die passenden Antworten. Der Sieg sollte den Kattenvennern weiteren Rückenwind für das Schlüsselspiel bei den Sportfreunden Loxten II am kommenden Wochenende verleihen.

Für Kattenvenne trafen: M. Postert (1), Bovenschulte (1), Kipp (5/2), M. Glasneck (4), Peters (5), J. Glasneck (4), N. Postert (3), Huckriede (2), Reiser (3/3), Segger (3).