TTC Lengerich wahrt Chance auf Vize-Meisterschaft

Damen-Bezirksliga

TTV Mettingen –

Schalke 04 4:8

In einem ersten Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenerhalt unterlag der TTV Mettingen in eigener Halle ohne Ilka Ruwe dem Tabellennachbarn FC Schalke 04 mit 4:8. Die vier Punkte erzielten das Doppel Arulsivanathan/Hemmer, Aline Arulsivanathan, Doris Stockmann, die gegen die Nummer eins in fünften Satz auf der Strecke blieb, und Sarah Tenberg.

Bezirksklasse

TTC Ladbergen –

DJK Gravenhorst 9:5

Mit dem Glück des Tüchtigen gelang dem TTC Ladbergen in der Nachholpartie gegen DJK Gravenhorst ein 9:5-Heimsieg. Den Grundstein dazu legten Gerrit Haar und Thomas Kuhn mit vier Erfolgen in den Spitzeneinzeln gegen Udo Reckers und Tibor Knipping, drei davon im Entscheidungssatz. Beide Einzel entschied auch Hendrik Kuck im unteren Paarkreuz für sich. Einmal siegten das Doppel Rahe/Kuck, Matthias Klaassen und Oliver Lisso. Auf der Gegenseite gingen die Doppel Knipping/Stroot gegen Haar/Kuhn (3:1) und Reckers/Heeke sowie Robert Heeke (2) und Dirk Verlemann, die in der Mitte Hendrik Rahe nach einem 1:2-Satzrückstand noch bezwangen, als Sieger vom Tisch.

TB Burgsteinfurt III –

TTC Lengerich 4:9

Obwohl der TTC Lengerich auf zwei Ersatzleute zurückgreifen musste, landete er dennoch bei TB Burgsteinfurt III einen souveränen 9:4-Sieg. Nach einer 3:0-Führung durch die Doppel und einem deutlichen 4:0-Übergewicht im oberen Paarkreuz ließen sich Andreas Pätzholz und Co. nicht mehr beirren. Beim Spielstand vom 7:4 erspielten in der Mitte Kevin Osterbrink, der im ersten Durchgang wie die Ersatzspieler Sebastian Bautz und Henri Dohe im fünften Satz das Nachsehen hatte, und Bert Zimmer die letzten beiden Punkte.

SC VelpeSüd –

TSV Handorf II 4:9

Den Ausfall seiner beiden Spitzenspieler Sebastian Scholz und Christoph Skalischus konnte der SC VelpeSüd in der wegweisenden Heimpartie gegen den ebenfalls vom Abstieg bedrohten TSV Handorf II nicht ganz verkraften und unterlag mit 4:9. Die vier Punkte markierten das Doppel Dobiat/Möllenkamp, Andre Dobiat und Karsten Stalljohann jeweils in fünf Sätzen sowie Tobias Skalischus, der sein zweites Einzel wie auch Jonas Möllenkamp im Entscheidungssatz verlor.

W. Kinderhaus II –

TTC Ladbergen 0:9

Nicht vielmehr als eine Formsache war für den TTC Ladbergen der 9:0-Kantersieg beim abgeschlagenen Schlusslicht Westfalia Kinderhaus II, das nur mit zwei Stammspielern antrat. Etwas Mühe hatte lediglich Ersatzmann Oliver Lisso, der die Nummer fünf erst im fünften Satz mit 11:2 niederrang. Ungefährdet waren Gerrit Haar, Thomas Kuhn, Matthias Klaassen, Hendrik Rahe und Hendrik Kuck.

W. Westerkappeln II –

Westfalia Epe 9:6

Nach einer 4:0- und 6:2-Führung musste Westfalia Westerkappeln II im Heimspiel gegen Abstiegskandidat TV Westfalia Epe noch um den Sieg bangen. Beim Spielstand von 6:6 banden jedoch Jan-Eric Fortmann, Erik Moldenhauer mit seinem zweiten Einzelerfolg und Ersatzspieler Daniel Garsetz den Sack endgültig zu. Für die weiteren Punkte sorgten die Doppel Simon/Mochner, Wierich/Garsetz, die das Spitzenduo der Gäste in fünf Sätzen niederrangen, und Fortmann/Moldenhauer sowie Philip Simon im oberen und Oliver Wierich im mittleren Paarkreuz.

DJK Gravenhorst –

ETuS Rheine 2:9

Nach einem 0:5-Rückstand musste DJK Gravenhorst an eigenen Tischen gegen den Tabellennachbarn ETuS Rheine in eine unerwartet klare 2:9-Niederlage einwilligen. Lediglich Robert Heeke im mittleren und Mathias Schrameyer im unteren Drittel konnten sich jeweils in vier Sätzen durchsetzen. Fünfsatz-Niederlagen gab es für das Doppel Reckers/Schrameyer sowie Tibor Knipping gegen Schmidt und Heinz Stroot gegen Thiemeyer.

Jungen-Bezirksliga

TTV Mettingen –

GW Westkirchen 5:5

Auch im sechsten Spiel in Folge blieb der TTV Mettingen nach dem Unentschieden gegen den bisher immer siegreichen Spitzenreiter Grün-Weiß Westkirchen ungeschlagen. In dieser Heimpartie verpasste Lennard Stermann nach zwei hauchdünnen Fünfsatz-Niederlagen gegen die Spitzenspieler ganz knapp einen Sieg seines Teams. Die Punkte erkämpften das Doppel Marten/Stermann, Janik Marten gegen die Nummer zwei (3:0), Linus Anneken und Ben Boettcher (2).

TTR Rheine II –

TV Ibbenbüren 2:8

Einigen Widerstand musste der TV Ibbenbüren bei TTR Rheine II brechen, um einen 8:2-Sieg einfahren zu können. Denn einen Entscheidungssatz benötigten sowohl die jeweils zweimal erfolgreichen Konrad Damer und Erik Bresch als auch Sander Klein, der im ersten Durchgang an der Nummer eins mit 0:3 scheiterte. Außerdem punkteten das Doppel Werthmöller/Bresch und Thomas Werthmöller (2).

SVB Dreierwalde –

TuS Altenberge 4:6

Etwas hinter den Erwartungen blieb Brukteria Dreierwalde mit der 4:6-Heimniederlage gegen TuS Altenberge zurück. Endgültig auf die Verliererstraße geriet das SVB-Quartett beim Spielstand von 2:4, als der einmal siegreiche Henri Blasius gegen die Nummer eins in vier Sätzen den Kürzeren zog. Die weiteren Punkte errangen das Doppel Blasius/Jannik Löcke, Mona Stroot und Maris Löchte.

Schüler-Bezirksliga

TuS Hiltrup II –

SVC Laggenbeck 8:2

Cheruskia Laggenbeck konnte bei TuS Hiltrup II nach einem 0:3-Rückstand eine 2:8-Niederlage nicht mehr verhindern. Für die beiden Punkte zeichneten Luc Weinberger, der sein zweites Spitzeneinzel mit 13:15 im Entscheidungssatz verlor, und Moritz Klingenberg verantwortlich.

TB Burgsteinfurt –

TTC Lengerich 7:3

Ohne Alina Witte und nach dem Totalausfall des ersten Paarkreuzes kam der TTC Lengerich beim Tabellenzweiten TB Burgsteinfurt nicht über eine 3:7-Niederlage hinaus. Die drei Punkte gingen auf die Konten von Ilias Gilich und Til Dohe, die gemeinsam im Doppel und jeweils ein Einzel gewannen.