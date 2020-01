Maggy Lou Schenke hält Sieg fest

Tecklenburger Land -

Die U 13-Kreisauswahl der Mädchen des Fußballkreises Tecklenburg sind Hallenwestfalenmeister. Das Team um das Trainergespann Kerstin Oelgemöller, Birgit Reher und Andre Eckard sicherte sich am Samstag in Beckum in einem dramatischen Finale gegen das Fusionsteam der Fußballkreise Ahaus/Coesfeld/Recklinghausen nach Neunmeter-Schießen den Westfalen-Cup.