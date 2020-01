Der TV Lengerich hat seit 2018 eine Brazilian Jiu Jitsu (BJJ)„Community“ in sein Vereinsprogramm eingebunden.

Ziel des vergangenen Jahres war es, BJJ in Lengerich noch größer zu machen, was auch gelungen ist, denn die Teilnehmerzahl hat sich inzwischen verdoppelt. Seit 2018 ist der Verein Teil der European Grappling and Jiu Jitsu Federation (EGJJF), die in Venlo (NL) ihren Sitz hat.

Die EGJJF wurde gegründet, um BJJ in Europa zu verbreiten. Der Verband sammelt ständig neues Wissen, das er sich mit seinen Mitgliedern durch eine wachsende Anzahl zentraler Schulungen und Seminare in ganz Europa aneignet.

Am 1. Dezember 2019 fand in der Trainingshalle der Bodelschwingh-Realschule in Lengerich ein Seminar von Harold Harder (Chef der EGJJF) statt. Harder ist Europas höchst graduierter Black Belt (Schwarz-Gürtel) in Rickson Gracie Jiu Jitsu und ein Schüler der lebenden Legende Rickson Gracie. Ziel war, sich durch neue Techniken zu verbessern und Gürtel-Prüfungen zu organisieren. Ein TVL-Teilnehmer bestand die Prüfung, die dazu berechtigt, den Lila Gürtel zu tragen.

Voraussetzungen für BJJ gibt es nicht viele; die Teilnehmer sollten körperlich gesund sein und die Bereitschaft zeigen, Selbstverteidigung zu erlernen. Es können auch körperlich schwächere Menschen beim BJJ mitmachen.

Trainingszeiten sind montags und donnerstags von 20 Uhr bis 21.30 Uhr in der Sporthalle der Bodelschwingh-Realschule.