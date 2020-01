Am Wochenende standen für die Leichtathleten des TV Lengerich die Kreishallenmeisterschaften in der Kreissporthalle in Ibbenbüren auf dem Programm. Mit sechs gewonnenen Titeln und weiteren vier Vizemeisterschaften konnte sich die Bilanz sehen lassen.

Allen voran überzeugte Jenna Haudek , die in der Altersklasse Jugend W 12 die Wettbewerbe im Sprint über 60 m in ausgezeichneten 8,98 sec. und im Hochsprung mit 1,31 m für sich entschied. Über 60-m-Hürden benötigte sie 12,74 sec. und wurde Zweite. Im Weitsprung durfte sie nicht mehr aus der Zone, sondern musste erstmals vom Brett abspringen. Da aufgrund des großen Teilnehmerfeldes nur ein Probesprung erlaubt und es daher schwierig war, den Anlauf richtig einzustellen, sprang sie nach zwei Fehlversuchen 3,79 m und wurde Fünfte.

Timo Haupt wurde Vizekreismeister im Hochsprung der Jugend M 14. Er zeigte sich in toller Verfassung und steigerte seine bisherige Bestleistung gleich um sieben Zentimeter auf 1,53 m. Im Weitsprung wurde er mit 4,31 m Fünfter. Über 60 m schied er mit 8,94 sec. nach dem Vorlauf aus.

Sein Bruder Luca Haupt verfehlte die Medaillenränge über 60 m der Jugend M 12 nur knapp. Nach 9,49 sec. im Vorlauf, benötigte er im Finale 9,58 sec. und wurde Vierter. Im Weitsprung wurde er mit 3,40 m Zehnter.

Kiana Sage (Jugend W14) und Judith Hart (Jugend W12) erzielten im Weitsprung 3,80 m (8.) und 3,32 m (12.). Über 60 m kamen beide nicht über die Vorläufe hinaus.

Im Seniorenbereich wurde Christian Mathews Doppelkreismeister. Er gewann die Titel über 60 m der Altersklasse M 30 in 8,27 sec. sowie im Kugelstoßen mit 8,57 m (7,26 kg). Siegreich im Kugelstoßen waren auch Frank Neumann (M55) mit 10,27 m (6 kg) und Bernhard Hüls­ken (M60) mit 11,12 m (5 kg). Katja Hart (W45) wurde über 60 m in 10,25 sec. und im Kugelstoßen mit 8,29 m (4 kg) jeweils Zweite.