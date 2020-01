Erstes Kräftemessen mit neuer Kür

Dieser erste Vergleich im neuen Jahr ist immer etwas ganz besonderes. Eine neue Kür, die über die Winterpause einstudiert wurde, wird bei dem Ranglistenturnier erstmals vor den Kampfrichtern präsentiert. Außerdem ist das Ranglistenturnier für viele der RSG-Sportlerinnen der erste Wettkampf.

Für die RSG starten 17 Einradmannschaften, eine Kunstradmannschaft, ein 2er-Kunstrad-Paar und zwei Einer-Kunstradfahrerinnen. Die RSG freut sich auf einen spannenden Wettkampf.

Für die Vierer-Einradmannschaften Schülerinnen beginnt die Saison mit teilweise neuen Mannschaftszusammensetzungen und schwierigeren Rückwärtsübungen. Die erste Mannschaft mi Ariane Voß, Dörte Schmidt , Kirsten Akamp und Lena Hunnewinkel hat noch mit Zeitproblemen zu kämpfen, denn ab diesem Jahr werden in allen Altersklassen 25 Übungen in fünf Minuten präsentiert. In den Vorjahren waren es in der Schülerklasse lediglich 20 Übungen. Die zweite Mannschaft mit Finia Mutert, Xenia Steinmetz, Raphaela Pintar und Laura Schröer möchte am Sonntag eine Kür mit einer möglichsten starken Haltung auf die Fläche bringen. Die dritte und vierte Mannschaft mit Frauke Akamp, Beke Schmidt, Jette Lier, Alina Schröer (alle dritte Mannschaft), Marieke Schmidt, Jana Löllmann, Leonie Baumkamp und Lotta Lange (alle vierte. Mannschaft) präsentieren am Sonntag das erste Mal viele neu einstudierte Rückwärtsübungen. Die fünfte Mannschaft in der Besetzung Carlotta Mennebröcker, Marle Kipp, Matilde Kunze und Greta Rakemann versucht möglichst viele Übungen ihres neuen Programmes in der Zeit von fünf Minuten zu präsentieren. Die sechste und damit auch jüngste Mannschaft startet in der Besetzung Antje Akamp, Mara Schruff, Swantje Redecker und Lotta Mutert das erste Mal auf dem Ranglistenturnier.

Auch für die Sechser-Mannschaften wird es am Sonntag spannend, wer schon fünf Minuten mit einer guten Haltung glänzen kann. Die erste Sechser mit Nina Tillmann, Lena Hunnewinkel, Dörte Schmidt, Ariane Voß, Merle Sommer und Kirsten Akamp startet in ihre letzte Schülersaison, sodass sie sich über einen gelungenen Start in diese Saison natürlich besonders freuen würden. Die Zweite mit Luana Redecker, Greta Rakemann, Finia Mutert, Xenia Steinmetz, Raphaela Pintar und Laura Schröer feiert am Sonntag ihre Wettkampfpremiere in dieser Besetzung. Der dritte und vierte Mannschaft starten ebenfalls in neuen Besetzungen in diese Saison (Dritte: Jana Löllmann, Leonie Baumkamp, Beke Schmidt, Frauke Akamp, Marieke Schmidt und Lotta Lange; Vierte: Antje Akamp, Marle Kipp, Matilde Kunze, Carlotta Menebröcker, Alina Schröer und Jette Lier).

Für die Juniorinnen stellt dieser erste Wettkampf einen wichtigen ersten Formcheck dar, denn für diese Sportlerinnen rückt die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft (28. März in Lengerich) mit großen Schritten näher. Carina Cittrich, Lara Uhlenbusch, Evelyne Steinmetz, Lena Dieckmann, Sina Lindemann, Rebecca Bünte, Alina Brügmann, Fenja Adomeit, Birte Aufderhaar, Leonie Bibby, Juli Reiffenschneider, Kim Beulting, Lisa Hunnewinkel und Janne Hackmann starten mit einer großen Motivation in diese Saison.

Für die Kunstradfahrerinnen der RSG geht es am Sonntag darum, ihre Programme mit möglichst viel Perfektion zu präsentieren. Besonders die Vierer-Kunstradmannschaft hat ihr Programm mit deutlich schwierigeren Übungen gefüllt, die am Wochenende möglichst fehlerfrei präsentiert werden sollen. Auch die Einer-Kunstsportlerinnen Evelyne Steinmetz und Finia Mutert und das Zweier-Paar mit Birte Aufderhaar und Alina Brügmann haben sich für das Wochenende viel vorgenommen.

Für die zweite Elitemannschaft geht es Sonntag darum, dass erste Mal die vollkommen neuen Übungen dem Kampfgericht zu präsentieren.

Die RSG „Teuto“ Antrup-Wechte freut sich auf viele radsportbegeisterte Besucher am Sonntag ab 10 Uhr in der Zweifachhalle Lengerich.