Auch nach der überraschenden Niederlage der Bezirksklassen-Volleyballerinnen des TV Hohne am Heimspieltag vor drei Wochen gegen den Osnabrücker SC II heißt das Ziel des Tabellenführers Meisterschaft. Sollte der Spieltag am Wochenende optimal für den Spitzenreiter verlaufen, können die Spielerinnen um Trainer Dirk Altekruse sogar schon nach der Partie beim VfR Voxtrup den Titelgewinn feiern. Voraussetzungen dafür wären ein Hohner Sieg ohne Punkteverlust beim Tabellenvorletzten sowie zwei Niederlagen des Verfolgers VfL Lintorf IV ohne Punktgewinn.

In der Partie in Voxtrup werden beim TVH mit Maris Lohmöller eine wichtige Angreiferin sowie mit Anneke de Boer auch die etatmäßige Zuspielerin fehlen. Außerdem stehen Celine Sundermann und Laura Rethschulte nicht zur Verfügung. Ferner ist fraglich, ab wann Trainer Dirk Altekruse am Samstag am Spielfeldrand stehen kann. Er ist beruflich unterwegs. Das sind alles andere als optimale Voraussetzungen für die Hohnerinnen. Daher ist nicht unbedingt damit zu rechnen, dass es zu einer einseitigen Partie kommen wird.

„Ein Sieg ist eingeplant, der durch ein konsequentes Spiel und Druck über die Angaben erreicht werden soll. Ich bin sehr zuversichtlich“, zeigt sich Dirk Altekruse dennoch optimistisch. Dabei setzt er nicht zuletzt auf seine Diagonalangreiferin Anna Peters, die immer wieder durch ihr Aufschlagspiel und ihre Hinterfeldangriffe glänzt.

Gespielt wird am Samstag ab 15 Uhr in der Sporthalle an der Astrid-Lindgren-Schule in Osnabrück Voxtrup.