In der A-Junioren Kreisliga A steht das Kellerderby zwischen der JSG Ladbergen/Brochterbeck/Dörenthe und der JSG Westerkappeln/Velpe im Blickpunkt. Die Lengericher Preußen wollen mit einem Heimsieg gegen Falke Saerbeck in die Rückrunde starten.

JSG Ladbergen/Brochterbeck/Dörenthe -

JSG Westerkappeln/Velpe

In diesem Kellerderby zwischen dem Schlusslicht und dem Tabellenachten aus Westerkappeln geht es um (drei) wichtige Punkte für den Klassenerhalt. „Mit einem Sieg in Ladbergen können wir schon einen großen Schritt zum Klassenerhalt machen“, sagt Gäste- Trainer Timo Munsberg. Die Platzherren haben drei Zähler Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz und wollen am Sonntag (11 Uhr) an der Königsbrücke den Rettungsanker werfen. Im Hinspiel waren sie trotz 1:3-Niederlage lange auf Augenhöhe.

Preußen Lengerich -

Falke Saerbeck

Die Lengericher Preußen können als Tabellensiebter ganz befreit aufspielen. SCP-Coach Frank Feldmann will aber in der Rückrunde mehr Punkte einfahren als in der Vorrunde. Mit Falke Saerbeck trifft seine Elf am Samstag um 18 Uhr auf einen unbequemen Gegner, der zuletzt mit ei­nem 3:2-Sieg bei Titelaspirant JSG Büren/Halen/Piesberg aufhorchen ließ. Im Hinspiel setzten sich die Preußen mit 4:1 durch.

Die weiteren Spiele:

SW Esch - Teuto Riesenb.

Cher. Laggenbeck - Recke