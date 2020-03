Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen hat die endgültigen Mannschaftsmeldungen für das Spieljahr 2019/20 der Junioren bekanntgegeben. Die demografische Entwicklung und die veränderten Rahmenbedingungen in der Schullandschaft hatten die Kreise des FLVW bereits in der Vergangenheit stark beschäftigt. Nach dem starken Rückgang in der vergangenen Saison (minus 566 Mannschaften) sind die „Verluste“ (minus 169 Teams) im aktuellen Spieljahr im Rahmen geblieben.

Der Aderlass betrifft wie in den vergangenen Jahren den Bereich der A-Junioren (-24 Teams), der B- (-30), der C-(-86) und der D-Junioren (-40) sowie B- (-35) und C-Mädchen (-25). Besonders Auffällig ist der Aderlass bei den C-Junioren und B-Mädchen. In den unteren Altersklassen sind die Mannschaftsmeldungen wieder leicht gestiegen, was wiederum für Hoffnung sorgt und somit der negative Trend der vergangenen Jahre gestoppt werden konnte.

In 22 Kreisen sind die Mannschaftsmeldungen in Westfalen rückläufig. In sieben Kreisen sind die Meldezahlen leicht steigend.

Die größten „Verluste“ verzeichnen die Kreise Unna/Hamm (29 Teams), Münster/Warendorf (29) und Bielefeld (23.). Den größten Zuwachs haben die Kreise Iserlohn und Detmold mit jeweils 19 Mannschaften zu verzeichnen.

Bereits zu Saisonbeginn hatte der Kreis bemerkt, dass sich die Mannschaftsmeldungen im Fußballkreis Tecklenburg mit 318 Teams stabilisiert haben – immerhin sechs Teams mehr als vor Jahresfrist.

Darüber ist Kreisjugendobmann(KJO) Helmut Hettwer aus Lienen erfreut. „Das zeigt, das die Jugendarbeit bei uns im Kreis gut funktioniert“. Aktuell nehmen 8213 Junioren-Mannschaften an den Wettbewerben im FLVW teil. Dies ist gegenüber der Vorsaison ein Rückgang um 120 Teams. 2007 hatte der FLVW mit 11 069 Mannschaften die Höchstmarke in der bisherigen Geschichte erreicht.

Deutliche Verluste meldet der Mädchen-Bereich. Nachdem es bereits in der Vorsaison einen Rückgang von 80 Mannschaften gegeben hatte, sind es in dieser Saison weitere 49 Teams weniger. Auch im TE-Kreis haben die Vereine in den letzten beiden Jahren zwölf Teams weniger gemeldet. Mittlerweile bilden die Fußballkreise Tecklenburg/Steinfurt/Ahaus/Coesfeld bei den B-Mädchen eine Fusionsrunde. Derzeit sind beim FLVW 566 Mannschaften in den Altersklassen der B-, C-, D- und E-Mädchen im Spielbetrieb. Noch immer zunehmend ist die Anzahl der Jugendspielgemeinschaft (JSG). Insgesamt nehmen in Westfalen jetzt 1423 Spielgemeinschaften am Spielbetrieb teil. Seit der Saison 2013/14 fusionierten die Fußballkreise Paderborn (Büren und Paderborn), Hochsauerlandkreis (Meschede und Brilon) und Höxter (Warburg und Höxter). Der Fußballkreis Lüdinghausen wurde zur Saison 2015/16 aufgelöst. Die Vereine haben sich den Nachbarkreisen angeschlossen.

Die Verantwortlichen des FLVW gehen davon aus, dass es neben demografischen Gründen und einer veränderten Schullandschaft weitere Gründe für das „Minus“ bei den Meldungen gibt. Als Stichwort wird der Begriff „gesellschaftliche Entwicklungen“ genannt.

Der FLVW appelliert insbesondere an die Eltern, wieder mehr das Gemeinschaftsgefühl in den Vordergrund zu stellen. Die Eltern müssten sich aktiver in die Vereinsarbeit einbringen „statt zu kritisieren und einen Vereinswechsel für das eigene Kind in die Wege zu leiten“.