Später Jubel – aber was ist der Punkt wert?

VfL Osnabrück nach dem 1:1 in Bielefeld

Osnabrück -

Von Heiner Gerull

Groß war der Jubel, als der VfL am Sonntag bei Zweitliga-Spitzenreiter Arminia Bielefeld in der dritten Minute der Nachspielzeit noch zum 1:1-Ausgleich kam. Für die Moral war dieser Punkt allemal gut – aber was mag er für den weiteren Saisonverlauf der Osnabrücker bewirken?