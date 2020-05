Ein Defensivspezialist verlängert bei den Sportfreunden Lotte: Timo Brauer trägt auch in den nächsten zwei Spielzeiten das blau-weiße Dress. Der 29-Jährige betont, dass ihm nach sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen schnell klar war, Führungsverantwortung zu übernehmen. Die Vorstellung einer neuen Spielphilosophie im Zusammenspiel mit Menschlichkeit und einem echten Füreinander einzustehen, waren für ihn entscheidende Faktoren, sich für die Sportfreunde zu entscheiden. Der gebürtige Essener gehört zu den Stammspielern im Kader und spielte in seiner Karriere bereits für Rot-Weiß Essen, den Hamburger SV sowie in der österreichischen Bundesliga. „Ich möchte weiter teilnehmen an der Entwicklung hier in Lotte, und wenn der Ball endlich wieder rollt, meinen Beitrag leisten,“ so Brauer bei der Vertragsverlängerung. „Timo Brauer ist aufgrund seiner Erfahrung ein wichtiger Bestandteil unserer Kaderplanung. Zudem ist er mit seiner Ausstrahlung auf und neben dem Platz eine echte Bereicherung“, erklärt der Leiter Lizenzspieler Daniel Körber.